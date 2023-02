Az eset a Temptation Island című műsorban történt 2019-ben, azóta pedig Casey barátnője is elmondta saját verzióját is az eseményekkel kapcsolatban. Ashley szerint a férfi erőltette, hogy nevezzenek be a show-ba, melytől ő eleinte ódzkodott, ám végül beadta a derekát.

Az ominózus epizód legkegyetlenebb pillanata az volt, amikor Casey-nek a többiek társaságában vetítettek le egy felvételt arról, ahogy barátnője elcsábul egy másik férfival. A felszarvazott úriember a történtek után megbocsátott kedvesének, majd megkérte a kezét. Ashley nem bánta meg a félrelépést, hiszen állítólag minden szereplő előre megírt forgatókönyv szerint cselekedett, tehát amúgy sem lett volna más választása, ha játékban akart maradni – írja a LADbible.