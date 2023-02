Mi is beszámoltunk róla, hogy Király Viktor követői már egy ideje találgatnak , vajon együtt van-e még a zenész a feleségével, Anitával. Sokaknak feltűnt, hogy nem posztolnak közös fotót, és Valentin-napon sem köszöntötték egymást. Most megszólalt a házaspár egyik ismerőse, aki azt állítja, Viktoréknak gondjaik vannak.

Király Viktort utolérte a Blikk, az énekes azonban egyelőre cáfolja, hogy szakítottak volna.

"Ennek nincs semmi alapja, tévesek az információk. Tudatosan döntöttünk úgy Anitával, hogy a médiában és a közösségi oldalainkon háttérbe szorítjuk a magánéletünket, és csak a munkánkkal kapcsolatban fogunk beszélni, posztolni" - mondta a lapnak.

A házaspár egyik közeli barátja azonban azt mondt, hogy Király Viktor házassága válságban van:

"Régóta gondjaik vannak, amiket, bármennyire is igyekeznek, nem tudnak rendezni. Viktor néhány hónapja el is költözött a közös otthonukból, de a kisfiát rendszeresen látogatja. Neki és Anitának is az a legfontosabb, hogy Kolen ne sérüljön a köztük lévő problémák miatt, ebben a kérdésben teljes közöttük az egyetértés. Előfordul, hogy emiatt még közös programot is szerveznek."

Viktor a hírek szerint padlóra került, megviseli a kialakult helyzet. A kisfia és a barátai adnak neki erőt. A munkába temetkezik, és sokat utazik, pár hét múlva Amerikába megy, meglátogatja ikertestvérét.