KOS:

Párkapcsolatban élő: Te nem tudsz úgy élni, hogy bármit titkolnod kelljen. Pláne a párod előtt. Neked az őszinteség evidencia. Számodra a legnagyobb kihívás pont ez lesz ezen a héten. Rá kell jöjj, hogy a titkolózás nem jelent minden esetben hazugságot. Lehet, hogy meglepetés készül, vagy túl korai beavatnod a másikat. Meglátod, a tapasztalás felszabadít...

Szingli: Úgy tűnik, hogy diszkrécióból vizsgázol ezen a héten. Nem szabad kibeszélned senkit. És nem szabad mindent megosztanod. Se magadról, se másokról. Nehezedre eshet visszafogottan beszélgetni, de most ez a tanulnivalód. Az őszinteséged olykor nyers, olykor öngól. Ezeket kivédheted, ha igyekszel tartózkodóbb stílusban kommunikálni...

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Tele vagy tervekkel és lelkesedéssel barátokkal, kollégákkal közös programok miatt. Mielőtt bármire igent mondasz, egyeztess a kedveseddel! Egyrészt azért, mert ő is veletek tartana. Másrészt, hogy ne ütközzön az elképzelésetek. Ezen áll, vagy bukik ennek a hétnek a hangulata. Óvd a törékeny harmóniát! Már tudod, hogy milyen nagy kincs...

Szingli: Attól, hogy független vagy, még alkalmazkodnod kell másokhoz. Ezen a héten többször teszed fel a kérdést magadnak, hogy kihez kell/kellene alkalmazkodnod, és hogy vajon van-e kedved ehhez. A függetlenséged megőrzése sarkalatos téma most a számodra. Hajlamos leszel ragaszkodni hozzá. Ugye, tudod, hogy ez nem tesz valami népszerűvé?

IKREK:

Párkapcsolatban élő: A Halakba lépő Nap kicsit összezavarhat. Nem a szerelmeddel kapcsolatosan bizonytalanodsz el, hanem a karriered alakulásával kapcsolatosan. Lehet, hogy a tél végére kimerült szervezeted és idegrendszered is hozzájárul ahhoz, hogy ingerült legyél. A kedd a legkritikusabb nap. Ekkor gyorsan felhúzod az orrod, és vitát provokálsz...

Szingli: Nem biztos, hogy ezen a héten sikerül jó benyomást keltened abban az emberben, akihez szeretnél közelebb kerülni. Ha erőlködsz, garantált a kudarc. Inkább menj át passzívba, és ne kezdeményezz, csak reagálj! Így legalább kiderül, hogy a másiknak van-e szándéka az ismerkedésre. Mindegy, hogy hány évesek vagytok. Ez árulkodó jel.

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Kifejezetten kedvező hatással van a lelkedre és a testedre is, hogy a Nap szombaton belép a Halakba. Oldottabb és optimistább leszel. Ezt élvezni fogja a párod is. Szinte nem lehet téged kihozni a sodrodból. A hétfői újhold újításra sarkal. Értesítsd az ötleteidről a párodat! Hátha neki lenne javaslata. Nem csak akkor, ha együtt éltek, vagy őt is érinti...

Szingli: Sokkal jobb passzban leszel ezen a héten. Ezt köszönheted a Halakba lépő Napnak és a hétfői újholdnak. Tele vagy kreatív ötletekkel. De ne várd el a másiktól, hogy veled lelkesedjen! Főleg, ha még az ismerkedés szakaszában vagytok. Ámbár sokat elárulna, ha ismernéd a reakcióját. Hamar kiderülhet, hogy mennyire óvatos, vagy életvidám ember...

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: Szabadságra kéne menned. Te napelemmel működsz, és ez a napsütésmentes időszak lemerít. Próbálj többet aludni! Ne maradj fenn éjfélig! Egyél több nyers zöldséget és gyümölcsöt! És szólj a szerelmednek, hogy segítsen neked! Ha fáradt vagy, nem tudsz cuki lenni. Ezt ő is tudja. De ha felvállalod, szó szerint kihúzod a helyzet méregfogát, és okafogyottá válik a vita.

Szingli: A bolygók szerint meglehetősen fáradékony vagy. Ilyenkor türelmetlenebbül reagálsz az emberekre. A másik könnyen megsértődhet, és bunkónak titulálhat téged. Amíg nem ismer eléggé, nem tudhatja, hogy az aktuális stílusod ellenére neked arany szíved van. Ennek fényében ezen a héten takaréklángra kellene állítanod az ismerkedéseket és a találkozásokat.

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: A párod újításra vágyik. Ne félj, nem téged akar lecserélni! Csak a konyhabútort. Vagy valami mást. Mielőtt rosszul lennél a tervezett felfordulás gondolatától, beszélgess vele! Kérdezd ki, hogy jól átgondolta-e, és miből akarja finanszírozni! Nem kell egymásnak feszülnötök, ha nem értetek egyet. A bolygók azt tanácsolják, hogy addig egyeztessetek, amíg meg lesz a kölcsönös kompromisszum!

Szingli: Ez a hét nagyszerű lehetőségeket tartogat, ha ismerkedni szeretnél. A hétfői újhold kifejezetten arra alkalmas, hogy új emberekkel beszélgess, levelezz, találkozz. Egyetlen akadály adódhat: a másik hajlamos lehet túl bőbeszédűen és bizalmaskodva közelíteni hozzád. Ettől te megijedhetsz, és behúzhatod a féket. Különösen akkor probléma ez, ha volt már hasonló élményed...

