Terecskei Rita a koronavírus megjelenése után gondolkodott el először azon, hogy megválik raszta tincseitől.

"Mivel nem voltak fellépések, úgy gondoltam, nem árt egy kis megújulás. Egy tincset bontottam ki először, ami egy órát vett igénybe. Már az jó jel volt, hogy ki tudom bontani, hiszen akkor szokták az egészet lenyírni, ha ez nem sikerül, de azt azért nem vállaltam volna" - mesélte a Blikknek az énekesnő.

Rita elmondta, összesen 112 tincse volt, ezért a haja kibontása nem volt egy egyszerű feladat.

"Miközben filmet néztem, bontottam, illetve áthívtam a barátnőimet, aztán együtt is bontogattuk a tincseket. A rasztának nagy a súlya, ezért most kicsit fel tud lélegezni a fejem, de – őszintén szólva –úgy érzem most magam, mint egy oroszlán a sörénye nélkül: hiányzik, sőt, még álmodni is szoktam azzal, hogy megint rasztáim vannak" - tette hozzá.