A Szűz életébe most érkezik meg valami, amit most nem érez időszerűnek, a Rák segítséget kap a párjától.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ne gondold azt, hogy mások nélkül, egyedül is mindent mindig meg tudsz oldani. Nagyon is szükséged van a baráti, rokoni segítségre. Ma is kérd bátran, ha nem találsz más megoldást. Örömmel segítenek neked, hiszen te is mindig segítesz másoknak!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy régi szerelmi kapcsolat ismét fellángolhat a szívedben. Talán nem is te, hanem az a bizonyos másik fél kezd el kerülgetni téged, és talán benned sem hunyt ki még minden vele kapcsolatban.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Olyasmi miatt keseregsz, ami a környezetedben élőket is sújtja. Igaz, ez nem vigasz, de ha összefogtok, akkor könnyebben találtok megoldást a közös bajokra. Csak valakinek össze kell fognia az embereket. Mondjuk neked.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A párod megérzéseire jó ösztönnel hagyatkozhatsz te is. A kettőtök viszonyát meghatározza ugyanis, hogy mennyire vagytok képesek megbízni egymásban, és támaszkodni egymásra. Ma is partnerek lesztek mindenben.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Hirtelen ötlettől vezérelve ma megoldásokat találhatsz olyan gondokra is, amelyeket eddig képtelen voltál átlátni, megoldani. Ne érezd mégsem elvesztegetettnek az időt, amit ráfordítottál. Az kellett a mostani gyors megoldáshoz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Valami történik veled, aminek néhány éve, vagy néhány hónapja még örültél volna. Ma azonban csak zavar, és nem tudod, mit tegyél. Legjobb, ha hagyod magad sodortatni az eseményekkel. Majd az idő eldönti, hogy legyen - írja az MTI.

