A különc hollywoodi rendezőt nem fogod öltöny nélkül látni: Wes Anderson Budapestet is betette egy filmjébe

A neve svéd származásra utal

1969. május 1-én a texasi Houston városában jött világra egy reklámszakmában dolgozó anya és egy régészből ingatlanügynökké váló apa gyermekeként. Anyai oldalról angolok, skótok, írek és németek az ősei, az apai ágon norvégok és svédek, utóbbiaktól származik az Anderson vezetéknév is.

Nem véletlenül vannak tele a filmjei családi problémákkal

Nyolc éves volt, amikor a szülei elváltak, ez pedig olyan mély hatással volt rá, hogy utólag a gyerekkora megmeghatározóbb eseményének tartja. A filmjeiben is gyakran megjelenik a diszfunkcionális családok témája, és szinte mindegyikben található olyan szereplő, aki felnőttként is még mindig a szülei elismerésére vágyakozik.

A magániskolája ihletforrást is jelentett

Már gyerekkorában elkezdett színdarabokat írni, és super-8-as kamerával saját kisfilmeket készíteni. Egy elit magán középiskolába járt Houstonban, aminek a világát olyannyira rögzítette magában, hogy később az Okostojás című filmjének ez szolgált az alapjául, még a volt diáktársai nevét is felhasználta a szereplőkhöz.

Filozófusként végzett

Az austini University of Texas hallgatójaként filozófia szakon végezte a tanulmányait, sőt szerzett diplomát. Az egyetemen ismerkedett meg Owen Wilsonnal, aki nem csak a legjobb barátja, de állandó alkotótársa is lett. Együtt hozták össze a Petárda című független mozifilmet, ami a fesztiválsikerei révén elhozta a befutást mindkettőjüknek, sőt még Owen Wilson öccsének, Luke-nak is.

A leghíresebb filmjének címében ott szerepel Budapest

Ez a film pedig nem más, mint a sztárokkal teli Grand Budapest Hotel, aminek a címén kívül nincs közvetlen kapcsolódása hazánkhoz: egy képzeletbeli kelet-európai ország békebeli időkben emelt patinás szállodájában játszódik, kevésbé békebeli időkben.

Öt kategóriában is jelölték már Oscarra

A Grand Budapest Hotel díjak tekintetében is a legsikeresebb filmje, amit nem kevesebb, mint kilenc Oscarra is jelöltek. Ebből háromnál volt Wes Anderson személyesen is érintett: a legjobb forgatókönyvíró, a legjobb rendező és a legjobb film kategóriában, utóbbi esetben producerként. Emellett a többi filmjeiért már jelölték őt a legjobb animációs és a legjobb rövidfilm kategóriákban is Oscarra. A díjat eddig csak egyszer nyerte el, a Henry Sugar csodálatos története című rövidfilmjéért.

Sosem fogod farmerban látni

Híres arról, hogy mindig és mindenhol öltönyben jelenik meg, manapság szinte ő az egyetlen filmrendező, aki még a forgatásokon is őrzi ezt a régen bevettnek számító hagyományt. Az öltönyei és ingjei persze a legkülönfélébb pasztellszínekben pompáznak, ahogyan a filmjei is.

Már azt is tudjuk, milyen lenne a Szomszédok a rendezésében

Olyannyira egyedi és karakteres látványvilággal rendelkeznek a filmjei, hogy kínálják magukat a paródiára. Pláne azóta, hogy a mesterséges intelligencia is a tréfa segítségére lehet, így aztán nem véletlenül aratott akkora sikert a magyar interneten a Wes Anderson-féle Szomszédok.

A lányát is egy filmszereplő után nevezte el

A magánéletét titokban tartja, még azt sem lehet tudni, hogy mióta él házasságban a libanoni írónő-képzőművész Juman Malouffal. Freya nevű lányuk valamikor 2016 környékén született meg, és a nevét A halálos vihar című 1940-es film főhősnője után kapta.

Épp most forgatja a következő sztárszereplős filmjét

A magyar mozikban legutóbb az Asteroid Cityt láthattuk tőle, a Netflixen pedig a Roald Dahl-művekből készült rövidfilmjeit, köztük az Oscar-díjas darabbal. De épp néhány hete kezdődött el a The Phoenician Scheme című új rendezésének forgatása Németországban, a szereplőgárdában olyan nevekkel, mint Bill Murray, Riz Ahmed, Michael Cera és Benicio Del Toro.