Bizony, jövő héten már kezdetét veszi március, és vele a tavasz is feltartóztathatatlanul közeleg. Hogyan hatnak a bolygók a párkapcsolatra, szerelemre? Heti szerelmi horoszkóp következik Székelyhidi Ágnes asztrológustól.

KOS:

Párkapcsolatban élő: Február utolsó napjaiban többször összezörrenhettek apróságokon. Minden napra jut feszült fényszög. Ezzel szemben március első napjai kifejezetten békés hangulatot hoznak. Érzitek a tavasz közeledtét, és tele vagytok tervekkel. Te nem mindenben értesz egyet a pároddal, amit nem tarthatsz magadban. Jobb, ha még az elején kimondod, ne gyűljön fel benned!

Szingli: Hiába igyekszel jó pofát vágni, látszik rajtad, ha valami nem tetszik. Aki nem ismer, az is észre veszi. Szóval felesleges megjátszanod magad. Közben ne felejtsd el, hogy te is őszinteséget vársz el a másiktól! Akkor te is legyél őszinte! Az ismerkedés elején pláne! Ennek a hétnek ez a legnagyobb kihívása a számodra. Valójában azért, mert az őszinteség nem jelenthet nyersességet.

BIKA:

Párkapcsolatban élő: A hétvége nem lesz a kedvenced. Valahogy nem tudsz igazán feltöltődni. Emiatt nyűgösebb leszel a szokottnál. Ráadásul nem akarod beavatni a kedvesedet, de egyre jobban nyomasztanak az anyagi problémák. Tudod, hogy számíthatsz a kedvesedre, de mégsem érzed jól magad. Ha vele nem akarod megbeszélni, akkor keress egy bizalmast! Add ki magadból!

Szingli: Vonszolod magad egész héten. Nem a közérzeted rossz, hanem a hangulatod. A bolygók szerint fel kellene ráznod magad valami újdonsággal. Egy táncos, zenés, bulizós este jót tenne neked. Vagy a sport. Várhatod a jó időt, de ez igazából időhúzás. Ugye, tisztában vagy vele? Nemcsak a kondid, de az életkedved is rengeteget fog javulni ezáltal.

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Kavarognak a gondolataid. Folyton kattog az agyad. Ez iszonyatosan fárasztó. Keddre virradóan nyugtalan álmaid lehetnek. A szerelmed kezd aggódni érted, mert a karikák egyre sötétebbek a szemed alatt. Ha teheted, vegyél ki egy-két nap szabadságot, és aludd ki magad végre! Ettől megnyugszol te is és ő is. És mehet minden tovább...

Szingli: Amikor hajszolt és ideges vagy, nem ismerkedj, mert nem keltesz jó benyomást! Te sem vágysz egy feszült ember társaságára. Várd meg azt, amikor szárnyalsz, és fülig ér a szád! Ha ez nem most van, akkor sincs világvége. Hidd el, hogy senkiről és semmiről nem maradsz le, ha ismerkedés előtt rendbe szeded magad testi, lelki, szellemi szinten egyaránt.

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Mindketten várjátok a tavaszt. A március már ennek a hírnöke. Csinálhatnátok valami tavaszköszöntőt. A lakást feldobhatnátok színekkel, vagy levehetnétek a függönyöket. Meg fogtok lepődni, hogy mennyivel több fény jön be. Emellett legyél türelmes magaddal és a pároddal is! A tél végi, vagy tavaszi fáradtság ingerlékenységgel járhat...

Szingli: Nagy szükséged lenne egy kis környezetváltozásra. Ha nem tudsz most utazni, akkor rendezd át az otthonodat! A karácsonyi, szilveszteri, farsangi díszeket szedd le! Vegyél színes kiegészítőket! Nem kell óriási összeget költened. Fillérekből megoldhatod, ha ráérzel az ízére. Ez az egész élénkítően hat rád, ami vonzóbbá tesz. Ne lepődj meg, ha nő a népszerűséged!

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: Időzavarban a párod. Elnézőnek kell vele lenned. Most utol kell, kellene érnie magát. Ha te is nyaggatod, akkor abból tutira, vita lesz. Mielőtt belekezdenél a mondókádba, győződj meg arról, hogy tud-e figyelni rád! Érdemes megkérdezned, hogy mikor ér rád. Ez nem méltatlan hozzád és a kapcsolatotokhoz. Sőt! Méltóbb lenne így...

Szingli: Nem szabadna megsértődnöd, ha a másik nem tud azonnal válaszolni neked. Most mindenki rohan, és millió dolga van. Persze jogosan várhatod el, hogy figyeljen rád. De ezt nem lehet kikövetelni. A figyelem manapság a legnagyobb kincs. Te se válaszolj, ha kapkodsz, mert abból garantáltan félreértés és felesleges konfliktus alakulhat ki...

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Kicsit zavaros az, amit a kedvesed előad. Szerinted nem aktuális, vagy nem fontos. De ha neki az, akkor ne forrázd le! A bolygók szerint megint kulcs a higgadt és lényegre törő megbeszélés. Ha kérdezel, és nem mondasz rögtön nemet, akkor van esélyetek arra, hogy közös nevezőre jussatok. Tudj róla, hogy most minden a te stílusodon múlik! Amennyiben te megőrzöd a nyugalmadat, minden rendezhető.

Szingli: Neked kulcsfontosságú az értelmes kommunikáció. Zavaros, változékony, kiszámíthatatlan nézetekkel nem tudsz mit kezdeni. Holott sajnálatos módon ezen a héten több ilyenbe belefuthatsz. Ahelyett, hogy kiakadnál, tegyél fel egyszerű kérdéseket, vagy vond le a tanulságot, hogy ezzel az emberrel nem tudsz, nem kell beszélgetned, ismerkedned. Hidd el, jobb ez az elején!

