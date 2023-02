Gaál Noémi mögött nehéz időszak áll, testileg és lelkileg is kimerült, ezért döntött úgy, nem folytatja tovább munkáját a képernyőn.

Gaál Noémi nehéz időszakon van túl, elvesztette az édesapját. A testi és lelki kimerültsége miatt úgy döntött, nem lesz a jövőben látható a képernyőn.

"Novemberben veszítettem el imádott édesapámat, aki három évig küzdött súlyos betegséggel, én pedig végig mellettem voltam. Emellett vittem a vállalkozásomat, és a tévében is többet dolgoztam, mert a kolléganőmnek kisbabája született. Állandó rohanás volt az életem, semmi időm nem maradt a pihenésre. Lelkileg és fizikailag is mély fáradtság van rajtam" - mondta Noémi a Blikknek.

"Amikor az embernek egy ennyire közeli hozzátartozója távozik, átértékeli az életét. Ráébred, hogy muszáj változtatnia, és máshová helyezni a fókuszt az életében, mert nem bírja már sokáig azt a feszített tempót, amit eddig diktált. Az éveken át tartó napi 4-5 órás alvásoknak és a folyamatos stressznek lehetnek egészségügyileg is negatív hatásai, amit minimálisan én is érzek, és tervezek is felkeresni majd emiatt néhány orvost" - tette hozzá Noémi, aki február 28-án látható majd utoljára a képernyőn időjósként. Elárulta, nem tervez végleg szakítani a tévézéssel.

"Nem mondom azt, hogy a jövőben nem láthatnak majd a nézők valahol feltűnni. Még mindig szeretem a hivatásom, nem a tévés munka volt teher, hanem az egész csomag, amiből jelen pillanatban ezt kellett leraknom. Most a tavaszt szeretném pihenéssel tölteni, de ha jön majd egy lehetőség, arra nyitott vagyok és átgondolom" - tette hozzá.