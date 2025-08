A táskás szem most a legnagyobb beautytrend: az aegyosal Koreából hódította meg a világot - VIDEÓ

Amikor azt hinnéd, hogy a sminktrendek már nem tudnak meglepni, Dél-Korea újra odacsap. Itt az Aegyosal, vagyis a „mosolygós szem alatti pufi" - vagy valami ilyesmi -, amit most minden csajszi akar, különösen azok, akiknek gyerekként az animesrácok voltak a szerelmeik, esetleg rajonganak a K-pop bandákért. Igen, jól olvasod: most a táskás, enyhén puffadt szemalj a szexi.

Forrás: Shutterstock

Aegyosal: a legcukibb sminktrend egyenesen Koreából

A koreai aegyosal szó jelentése nagyjából annyit tesz, hogy „édes kis húsréteg a szem alatt”. Nem, nem a karikákra és a fáradtság nyomaira gondolunk, hanem arra a finom, domború kis részre, ami akkor jelenik meg, amikor mosolyogsz. A trükk? Ezt a természetes kis pufit sminkkel is elő lehet idézni – akkor is, ha amúgy nincs ilyened.

Az aegyosal nem csak egy újabb K-beauty hóbort. Ez a trend egyfajta visszavágás is a túlfilterezett, túlszabályozott szépségideáloknak: megmutatja, hogy nem kell mindig tökéletesnek lenni – a természetes, emberi, sőt, kicsit bohókás megjelenés is lehet vadítóan szexi. És hát valljuk be, van valami felszabadító abban, hogy most végre nem kell elrejteni a szem alatti puffadást. Elég, ha szépen kiemeled.

Miért vonzza ez a férfiakat?

Mert cuki, mert ártatlan, mert azt sugallja, hogy kedves vagy, megközelíthető és örökké huszonkettő. A koreai popkultúra szerint az aegyosal babás, romantikus megjelenést kölcsönöz. Nem mellesleg, az aegyosal smink optikailag nagyobbá teszi a szemet, és ahogy az animehősöknél is megszoktuk, a nagy szem = érzelem, báj és egy csipetnyi Disney-hatás. Ez a sminkstílus teljes ellentéte a nyugati iskolának. Itt nem eltüntetni próbáljuk a természetes jegyeket, hanem kifejezni azokat. És mi sem trendibb most, mint az autentikus megjelenés, még ha abban egy kis smink is segít.

Így készül az aegyosal: