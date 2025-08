Kiderült! Ezzel a nővel levelezget Károly király Kamilla háta mögött

Van valami furcsán bájos abban, amikor egy uralkodó tollat ragad. Nem rendeletet ír, nem aláír és nem is egy karácsonyi üdvözlet sablonsorait pingálja, hanem levelet. Méghozzá valakinek, aki nem a felesége. És akinek a neve egyetlen pillanat alatt felrobbantaná a brit sajtót. Károly király lebukott a felesége előtt!

Károly király és Melania Trump között régre nyúlik vissza a kapcsolat.

Károly király levelezőtársa kiterítette a király lapjait

Ez a történet bizony nem egy újabb Netflix-dráma, hanem Melania Trump új memoárjából derült ki, mint egy jól megírt forgatókönyv. A címe szimplán Melania, a tartalma viszont annál bonyolultabb. A kétszeres first lady többek között azt is megemlíti, hogy továbbra is levelezésben áll a brit uralkodóval, III. Károllyal. Baráti, kulturált, mély levelek – papír, tinta, pecsét. Semmi e-mail, semmi online chatelés. Klasszikus, mint maga a monarchia.

A barátságunk folytatódik a királyi családdal, a mai napig levelezünk Károllyal

- említ meg egy részletet a People magazine Melania memoárjából.

Az egész úgy kezdődött, mint minden jó romkom, csak itt semmi rom, csak kom. 2005-ben találkoztak először New Yorkban, akkor még „csak” Károly hercegként. Az igazi mély beszélgetésre viszont 2019-ben került sor, amikor Melania és Donald Trump hivatalos brit állami látogatáson jártak Londonban.

Megtiszteltetés volt újra találkozni vele. Beszéltünk a régre nyúló kapcsolatunkról és egyéb kérdésekről is.

- meséli Melania.

Na mármost, ez volt az a pont, ahol valószínűleg megszületett az első levél. Egy beszélgetés, egy könnyed téma, egy adag „milyen szép az udvar”, és máris postára adják a sorokat.

Melania külön kiemeli: Károly király „angol gentlemanként” viselkedett. Tisztelet, elegancia, figyelem. Ez a fajta udvariasság pedig annyira megfogta Melaniát, hogy a kapcsolat – legalábbis papíron – máig fennáll.

A levelek tartalmát ugyan nem részletezi, de a hangulat egyértelműen baráti. A memoárból az derül ki, hogy Károly olyan ember, aki minden sorban képes jelen lenni. Egyébként is híres „pen-pal” (levelezőtárs) – korábban például Kathy Lette ausztrál humoristával is évekig levelezett. Szóval nem új keletű nála a levélírás.