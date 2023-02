A Glamour szerint a walesi herceg és a hercegné még nem döntöttek arról, hogy mi lenne a legjobb megoldás 9 éves fiuk számára, figyelembe véve az elkerülhetetlen médiavisszhangot, ami az eseményt kíséri majd. Mivel a koronázási ceremónia a világ minden tájáról felkelti majd az emberek érdeklődését, Katalin és Vilmos szeretnének biztosra menni és arra fókuszálnak, hogy a fiuk ne szenvedjen túl nagy nyomás alatt különleges szerepvállalása miatt.

Lehetséges, hogy György herceg testvérei, a 7 éves Sarolta hercegnő és a 4 éves Lajos herceg is részt vesznek a ceremónián, és feltehetően Kamilla királyné öt tinédzser unokája is komoly szerepet kap majd az ünnepségen. A királyi család mindezzel azt szeretné megmutatni, hogy ők is vegyes családot alkotnak, akárcsak sok más família a világon.