Kökény Attila az énektudása mellett a Dancing With the Stars műsorában tánctehetségét is megmutatta. Azóta 8 kilót fogyott, és minden nap tesz azért, hogy formába lendüljön a történelminek ígérkező áprilisi arénás fellépésére. A koncertre a 100 Tagú Cigányzenekar kérte fel vendégfellépőnek, s mivel régi kötelék fűzi a muzsikusokhoz, nem csoda, hogy a legjobb formáját szeretné hozni.