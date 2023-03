A zenész, hangmérnök és Tiktoker Zoller Zsolt az RTL Reggelijében vendégeskedett. Az énekes arról beszélt a műsorban, hogy a Jimmytől fennmaradt hangfelvételek alapján utánajárt, milyen hangterjedelme volt Zámbó Jimmynek, és arra jutott, hogy nem énekelt ki 4 és fél oktávot.

Ismeretei szerint 3 oktáv és egy hang volt a Király torkában, ami így is jóval több, mint egy átlag énekes hangterjedelme. A zenész elmondta, hogy a Füstös éjszaka blues című dalban énekelte Jimmy a legmagasabb hangot, és azt is hangsúlyozta, hogy mivel csak a fennmaradt hangfelvételeket tudta megvizsgálni, ő is tévedhet.