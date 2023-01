Régi sebeket tépett fel az RTL Zámbó Jimmyról készített A Király című sorozata. Bár a Zámbó Jimmy élete ihlette széria minden epizódja azzal indít, hogy a cselekmény igen nagy része fikción és feltételezéseken alapul, a néha Király hozzátartozói éles kritikát fogalmaztak meg az alkotással kapcsolatban. Jimmy nővére egyenesen perrel fenyegetőzik , mondván, "lepusztult, senkiházi prolit" csináltak az édesanyjából, ami szerinte lelkileg megtörte és a halálához vezetett . A főrendező Kovács Dániel Richárd szerint mindent hűen ábrázoltak, az énekes korábbi menedzsere, Joós István is dicsérte az alkotást, bár azt hozzátette, hogy Jimmy valószínűleg sosem hagyta volna, hogy elkészüljön.

Kovács Dániel Richárd és Joós István az Indexnek beszélt a sorozatról és annak elkészültéről.

"Sokkal nagyobb siker lett már most, mint amire számítottunk valaha. Pontos számokat még nem tudok mondani, de a visszajelzésekből tudjuk, hogy nagyon nagy a siker. Nem számítottunk rá, hogy szinte csak jó és ennyire jó visszajelzéseket kapunk majd szakmai és nézői részről is" - nyilatkozta a főrendező és hozzátette, hogy mindenkivel, akivel csak tudtak, beszéltek a családból, akik hozzájárultak legalább a névhasználathoz.

Kovács Dániel arról is beszélt, megérti, hogy a családnak nehéz lehet visszanézni saját életük történéseit. " Sokat beszélgettem Zámbó Krisztiánnal, aki zokogva nézte végig a róla szóló epizódot, és féltem is tőle, hogy mit fog szólni hozzá. Aztán felhívott, és azt mondta, hogy ilyen szépet még nem látott, és hiába voltak negatív és kemény dolgok, elfogadta a saját hibáit, és ezt szerinte tökéletesen mutatta be a sorozat" - mondta a szakember.

"Le vagyok nyűgözve a sorozattól, nekem nagyon tetszik – valóban nagyon komoly kutatómunka és hiteles emberekkel való előzetes beszélgetések eredménye. Jártam a forgatási helyszíneken is, és bármennyire is fura, én elhittem Nagy Ervint Jimmynek. Ő nem volt Jimmy, de egyszerűen az a néhány mozdulat elég volt ahhoz, hogy hiteles karaktert választottak hozzá. Egy jó színész az jó színész" - kommentálta a sorozatot Joós István, akinek karaktere szintén megjelenik a sorozatban.

"Eleve ez a film nem készült volna el, ha Jimmy életben van" - jelentette ki, és hozzátette, úgy gondolja, Zámbó Jimmy örökségének és zenei hagyatékának rendkívül jót tett ez a sorozat.