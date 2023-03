Március 7., kedd: jól véssük be a naptárba, mert aznapra esik a telihold és a Szaturnusz jegyváltása is, ami bizony jócskán próbára tesz minket. Fontos változások vehetik kezdetüket ezekben a napokban. Heti szerelmi horoszkóp Székelyhidi Ágnestől.

KOS:

Párkapcsolatban élő: Ha egyikőtök, vagy mindketten betegeskedtek, akkor érthető az ingerültség. De ez sem indok arra, hogy marjátok egymást. A tél vége mindig sok vírussal jár. Nehéz átvészelni kisebb- nagyobb tünetek nélkül. Kényeztessétek magatokat és egymást finomságokkal, amelyek egészségesek! Pl. csináljatok színes gyümölcs-, vagy zöldségtálat. És legyetek egymással türelmesek!

Szingli: Ha nem érzed magad jól, akkor maradj otthon pár napig! A tél végén tudnak a vírusok a legintenzívebben támadni, mert az immunrendszered legyengült, és a vitaminraktáraid kimerülőben vannak. Most magaddal foglalkozz, és ne erőltesd az ismerkedést! Amikor rossz a közérzeted, nem vagy kellemes társaság. Mindenkinek jobb, ha nem most öltesz magadra vigyort...

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Jó a kedvesednek, mert te most kiegyensúlyozott vagy. Legalábbis a bolygók most neked kedveznek. Ha bármi felidegesít, az csak azért van: ne hidd, hogy álmodsz. Az emberek továbbra is bosszantóan önzőek és figyelmetlenek. A kedveseddel nektek pont ezt kell ellensúlyoznotok. Egymással legyetek gyengédek, és minden rendben lesz!

Szingli: Sosem bírtad az önző és figyelmetlen embereket. De ezen a héten kifejezetten idegesítenek. Cselekedetben, írásban, szóban sem tűröd, hogy bárki bunkó legyen veled. Ha nem akarod kioktatni, egyszerűen tűnj el! Nem kell magyarázatot adnod neki. Közben fontos lenne, hogy ne morogj magadban, mert ezzel le- és kimeríted magadat!

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Egy remek hétvége után húzós hét vár mindkettőtökre. A munkahelyeden átszervezések és/vagy jövés-menés várható. Azt sem tudod, mikor lesz ennek vége. Ettől a szokottnál is zaklatottabb lehetsz. Gyorsan nyugtasd meg a szerelmedet, hogy nem ő tehet erről! És közben tudatosítsd is magadban, hogy nem vezetheted le rajta a sérelmeidet!

Szingli: A keddi telihold és a Szaturnusz jegyváltása szerint most nem a párkeresés fog prioritást élvezni nálad. A munkádban kellene tisztán látnod. Kisebb pánik uralkodhat el rajtad. Jogos az ijedtséged, de pánikra nincs okod. Sorsfordító kihívások várnak rád a közel jövőben. Ennek lehetnek konkrét jelei, és lehetnek olyanok is, amelyeket még csak sejtesz...

RÁK:

Párkapcsolatban élő: A kapcsolatotok sorsfordító ponton megy át. Ezt kedden a telihold és a Szaturnusz jegyváltása is megerősíti. Szerencsére kedvezően hat rátok mindez. Lehet, hogy olyan lépésre szánja el magát a párod, vagy te, amire a másik már vár egy ideje. Ettől még kellemes meglepetés lesz. Gondolkodj azon, hogy te mivel tudnál kedveskedni neki!

Szingli: Nem neked való a magány. Ilyenkor mérgező, kártékony gondolatok forognak a fejedben. Ettől egyre pesszimistábban látod magadat és az esélyeidet. Ezt kell ezen a héten „kezelned". Legjobb lenne, ha tanulással, vagy olvasással kötnéd le a kószáló, fegyelmezetlen agyi kapacitásodat. Közben kellemes meglepetés érhet: olyan ember jelentkezik be, akire nem számítottál.

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: Nagy teher esik le rólatok és a kapcsolatotokról. Ezt a keddi telihold és a Szaturnusz jegyváltása mutatja. Nehéz időszakon mentetek át. Az, amit megéltetek, erősebbé tette a szövetségeteket. Egyikőtökben se legyen kétség! Ezzel párhuzamosan a bolygók arra figyelmeztetnek titeket, hogy ügyeljetek a kiadásokra! Pillanatok alatt mínuszba mehettek, ha nem fogjátok vissza magatokat.

Szingli: Ez a hét egyetlen óriási csapdát tartogat neked: a költségeidet kellene észszerűsítened, ha nem akarsz már a hónap elején mínuszba menni. Olyan kiadásaidat, amelyek nem kötelezőek és/vagy nem elengedhetetlenek, most le kell faragnod. Közben ne sajnáld magad, és ilyesmiről ne mesélj olyan embereknek, akikkel csak most ismerkedsz! Nem tartozik rájuk...

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Kritikus pont lesz a kapcsolatotokban a kedd. Ugyanis egyszerre lesz a telihold és a Szaturnusz jegyváltása. Mindkettő szerint itt az ideje, hogy leüljetek, és beszéljetek a jövővel kapcsolatos elképzeléseitekről. Ám lehet, hogy ezt nem kedden kell megejtenetek, mert a telihold mindkettőtöket sértődékennyé tehet. Szerdán és pénteken nagyszerű fényszögek segítenek, hogy meghalljátok egymást, és közös nevezőre jussatok.

Szingli: Szinte egész héten fokozódó önsajnálat lehet úrrá rajtad. Vigyázz, mert ez csak lehúz, és totál kinyírja a kreativitásodat! A tél végéhez közeledve egyre türelmetlenebbül várod a tavaszt, és egyre jobban elszomoríthat, hogy még egyedül vagy. A keddi telihold és a Szaturnusz jegyváltása is abban segít, hogy önsajnálat helyett mantrázd magadban: eljött a te időd!

