Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Na, most kiderül, hogyan viseled, ha a sors kiveszi a kezedből az irányítást. A keddi telihold és a Szaturnusz jegyváltása is tesztel téged ezen a téren. Nem szabad felháborodnod, ha most nem te döntesz. Tudd, hogy lehet jobb verzió annál, amit gondolsz! Csütörtökön és pénteken a bolygó-szembenállások vitára adnak okot. Térj ki! A hétvégéd "vizes" lesz: a könnyek vagy az eső miatt.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Kedden és szerdán is lesznek számodra kedvező fényszögek. Szerencsés vagy, mert a keddi telihold nem érint kellemetlenül. Sőt, a keddi Szaturnusz jegyváltása fellélegzést hoz neked. A munkahelyi gondok megoldódni látszanak. Persze ehhez több idő kell, amit Szaturnusz, Kronosz, az idő ura szimbolizál. A hétvégéd szerelmes találkákat ígér. Tervezhetsz randevút...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Itt az idő! A keddi Szaturnusz jegyváltása azt javasolja, hogy nézz körül a munkaerőpiacon! Van kb. három éved arra, hogy feljebb lépj. Nem kell kapkodnod, mert Szaturnusz, Kronosz, az idő ura veled van. A péntek lesz a te napod. Ekkor ugyanis előnyösebb fényben látod magadat és a jövődet is. Hétvégén a szokottnál érzékenyebb lehetsz. Remélhetőleg a könnyek a meghatottság könnyei lesznek.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

"Végre" – kiáltasz fel. Nemcsak a tavasz közeledtének örülhetsz, hanem annak is, hogy látod a fényt az alagút végén. A keddi Szaturnusz jegyváltása sokat jelent neked. Egyrészt az időt "befoghatod a szekered elé". Másrészt három éven belül nagyszerű kapuk nyílnak meg előtted. Szaturnusz kb. három éven át támogat téged, szóval nem kell sietned. A hétvége vizes lesz, ami könnyeket és esőt is hozhat...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Az elmúlt 2-3 évben hullámvasúton utazott a párkapcsolatod. A keddi Szaturnusz jegyváltása megoldást és megnyugvást is hoz. Lecsillapodnak a kedélyek, viszont innentől tartalékot kell képezned, mert három éven belül nagyobb összeget kell kiadnod. Lehet, hogy végre valamit finanszírozni tudsz. Ez minőségi előrelépés lesz. A hétvégéd akkor lesz kellemes, ha szakítasz időt a családodra...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ez a hét számodra az év legfontosabb konstellációját mutatja. Kedden a Szaturnusz jegyet vált, és még telihold is lesz a Szűzben. Óriási dilemmába kerülhetsz a párkapcsolat terén. Ha van párod, vele kellene egyeztetned, hogy egyformán képzelitek-e a jövőt. Ha még nincs párod, akkor hamarosan találkozhatsz vele. Kedvezőbben alakulnak a pénzügyeid hétvégén, mint hitted... - írja az Astronet.

