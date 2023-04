A menopauza általában 40 és 58 éves kor között kezdődik. Egyeseknél valamilyen betegség vagy kezelés, például a petefészkek eltávolítása miatt korábban következik be. A menstruáció elmaradása mellett, olyan fizikai tünetek jelentkezhetnek, mint a hőhullámok, éjszakai izzadás, alvászavarok, hüvelyszárazság és a csökkent nemi vágy. Mentális és lelki problémák is jelentkezhetnek, mint például szorongás, hangulatváltozások, depresszió, koncentrációs zavar, memóriaproblémák. Előfordulhat súlygyarapodás, vagy hogy a hasi területen zsírpárnák jelennek meg. Változhat a haj színe, állaga és volumene, a mellek érzékenyebbek, esetleg kisebbek lehetnek, és megjelenhet vizelettartási probléma is - írja a Fanny magazin.

Az összefüggés a változások és a menopauza között azonban nem mindig egyértelmű. Ezek a tünetek ugyanis jelentkezhetnek akár egyidejűleg is a változókor kezdetével, mégsem biztos, hogy az okozza. Ezek hátterében állhat az életkor vagy az életmód is. A tipikus menopauzás tünetek lehetnek egészen gyengék, vagy akár igen erőteljesek, már a menstruáció megszűnése előtt elkezdődhetnek, és több évig is eltarthatnak. Minden ember másképp éli meg ezt az időszakot. Sokan teljes, aktív életet élnek az átmenet alatt és utána, és néhányan megkönnyebbülnek, ha nem kell többé a menstruációval vagy a fogamzásgátlással foglalkozniuk.

Mi jöhet még?

Csontritkulás: Ez egy hosszú távú állapot, amelyben a csontok szilárdsága és sűrűsége csökken. Érdemes D-vitamin-kiegészítők szedni, és több kalciumban gazdag ételt fogyasztani a csontok szilárdságának megőrzése érdekében.

Mellrák: A mellrák egyes típusai nagyobb valószínűséggel alakulnak ki a menopauza után. A változókor nem okoz mellrákot, de az ezzel járó hormonális változások növelik a kockázatot.

A változókor három szakasza

Perimenopauza: Ez az átmeneti időszak a menopauza előtt kezdődik, és az utolsó menstruációt követő 12 hónapot foglalja magában.

Menopauza: Ez vagy 12 hónappal az utolsó menstruáció után kezdődik, vagy amikor a menstruáció klinikai okból, például a petefészkek eltávolítása miatt megszűnik.

Posztmenopauza: A menopauza utáni évekre utal, bár nehéz lehet megállapítani, hogy mikor ért véget a menopauza és mikor kezdődik a posztmenopauza.

Korai menopauza

Néha nagyon korán bekövetkezik. Az orvosok korai menopauzának nevezik, ha 40 éves kor előtt alakul ki. Ez természetes módon a nők körülbelül 5%-ánál fordul elő.

Lehetséges kezelések

Hormonterápia - Ez a kezelés segít egyensúlyba hozni a szervezet hormonszintjét azáltal, hogy kiegészítő ösztrogént és a progeszteron hormon szintetikus változatát biztosítja. A hormonterápia különböző formákban létezik, beleértve a bőrtapaszokat és a helyi krémeket. Segíthet csökkenteni a hőhullámok és más menopauzai tünetek előfordulását. Használata azonban növelheti bizonyos betegségek és egészségügyi állapotok kialakulásának kockázatát.

Nem szabad hormonterápiát alkalmazni szívbetegség, vérrögök, epehólyagbetegség, májbetegség, stroke vagy mellrák esetén. A hormonterápia lehetséges előnyeit és kockázatait mindig alaposan át kell beszélni a kezelőorvossal.

Hüvelyszárazság kezelése – Erre a célra beszerezhetők vény nélkül kapható gélek és egyéb termékek. Vannak vényköteles tabletták, krémek és gyűrűk is, ezt a nőgyógyász javasolhatja és írhatja fel. Ebből a cikkből mindent megtudhatsz a változókori hüvelyszárazságról.

Alacsony dózisú hormonális fogamzásgátló tabletták a hőhullámok, a hüvelyszárazság és a hangulati változások ellen.

Alacsony dózisú antidepresszánsok a hőhullámok ellen, még azoknál is, akiknek nincs depressziójuk.

Életmód tanácsok

A tünetek hatékonyan enyhíthetők rendszeres testmozgással, relaxációs és mélylégzési gyakorlatok végzésével, jó alvási szokások kialakításával és elegendő pihenéssel, egészséges étrenddel, amely sok friss gyümölcsöt, zöldséget és teljes kiőrlésű gabonát tartalmaz.

Létezik speciális étrend is, amely segíthet csökkenteni a kínzó tüneteket.

A dohányzásról való leszokás és a passzív dohányzás elkerülése, az alkoholfogyasztás korlátozása is sokat segíthet. Érdemes pszichológushoz fordulni szorongás, hangulati változások és párkapcsolati problémák esetén. Hasznos lehet a barátokkal, családtagokkal történő tapasztalatcsere.

Aktív szexuális élet fenntartása

A menopauza csökkentheti az ember nemi vágyát, és hüvelyszárazsághoz vezethet, ugyanakkor megszűnik a fogamzásgátlás szükségessége. Egyesek számára ez élvezetesebbé teheti a szexuális életet. A gyakori szex növelheti a hüvelyi véráramlást és segíthet a szövetek egészségének megőrzésében. Gyakran előfordul, hogy a szexuális partnerek is érezhetik a szexuális vágy csökkenését. Az aggodalmakról való megnyílás segíthet mindkét partnernek jobban éreznie magát, és felfedezni az intimitás új formáit.

Jó tudni! Amíg van petefészek működés, tehát véglegesen el nem múlik a havi vérzés, addig bármikor teherbe lehet esni. Mivel sokáig nem tudható, hogy valóban túl van valaki az utolsó menstruáción, vagy csak kimarad néhány hónap, a folyamat végéig érdemes gondoskodni a fogamzásgátlásról!