A megnövekedett energiaárak miatt komoly döntést hozott tavaly év végén a Gáspár házaspár: elhagyták Salgótarjánt és felköltöztek Budapestre.

"Tavaly november óta albérletben lakunk Győzővel. Nem véglegesen, de a salgótarjáni házunk téli fűtése túl drága lett volna, ráadásul a munka is a fővároshoz köt most minket, így ez tűnt a legjobb döntésnek" - árulta el a Story magazinnak Bea, aki hozzátette a költözés ideiglenes, hamarosan visszatérnek szeretett családi házukba.

"Nem bírtuk megszokni. Hiányoznak a terek, itt semminek nincs úgy helye. Nagyon sok olyan dolog hiányzik otthonról Győzőnek is, nekem is, ami a mindennapjainkat kerekké tette" – vallotta be Bea asszony, amit Győző nem hagyott szó nélkül.

"Nekem semmi nem hiányzik, én örülök, hogy itt vagyok, az, hogy Beának nem tetszik, ő menjen egyedül haza, én nagyon jól érzem magam Budapesten. Nem tudom, mit nyavalyog, neki semmi nem jó, semmi nem tetszik, már meg van kergülve egy kicsit."