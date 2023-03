Az internet már nemcsak a jövő zenéje, hanem a jelen dallama is, egy olyan felület, ahol bárki megmutathatja magát, vagy egészen egyszerűen belevághat merőben új kalandokba. A világháló nem olyan kötött vagy merev, mint mondjuk a televíziós piac. A neten mindenkinek van hely, és idehaza is egyre többen döntenek úgy, hogy belevágnak a digitális tartalomgyártásba.

Liptai Claudia jelen volt a hazai, kereskedelmi televíziózás indulásánál, karrierje pedig a kétezres évek elején, a TV2-höz igazolva kezdett felfelé ívelni. Kezdetben talkshow, majd reality és reggeli műsor házigazdájaként találkozhattak vele a tévézők, később pedig már alig volt olyan nagy élő showműsor, melynek ne ő lett volna a házigazdája. Az utóbbi évek azonban jóval csendesebben, de korántsem tétlenül teltek a számára.

Hosszú ideig állt a reflektorfényben, mint mondja, húsz éven át az volt a feladata, hogy szép ruhákba öltözve "elvégezze a dolgát", ám most eljött a pillanat, amikor valami olyasmit szeretne csinálni, amelyben száz százalékig önmaga tud lenni, és aminek részese lehet a legelső mozzanattól az utolsóig. De hogy mi is legyen ez pontosan, azt nem volt egyszerű kitalálni.

Egy tavalyi októberi napon Liptai Claudia felriadt éjszaka, felült az ágyában és tudta, hogy valamit tenni szeretne. Konkrét elképzelése még nem volt, de az erős vágy, hogy valami újban is kipróbálja magát, nem hagyta nyugodni. Bekopogtatott a Sláger FM vezetőségéhez, oda, ahol férjével már lassan két éve közös rádióműsort visznek, hogy lenne egy ötlete...

Hosszú tervezgetési folyamat eredményeként született meg aztán A Nő a Tét című internetes riportműsor koncepciója, melyben Claudia péntek esténként, adásonként három-három meghívott, ismert vendéggel beszéli át a nem csak nőknek és nem csak nőkről szóló témákat.

"Mi az, ami még nincs a YouTube-on? Hát én!"

"Lehet, hogy önhitten hangzik, de azt gondoltam, hogy egyvalamivel tudok kitűnni, mégpedig saját magammal. Amit eddig csináltam, az vonzotta az embereket, és ha már ez az ismertségem megvan, akkor olyat kell csinálni, ami én vagyok, ami a személyiségem, a gondolataim köré épül" – mesélte a Life.hu-nak Liptai Claudia, aki úgy véli, az is nagy előnyt jelent a számára, hogy női youtuberből nincs sok, főleg olyan, aki beszélgetős műsort vezet.

Az ötlet megszületett, már csak formába kellett önteni. Claudia nem szerette volna, ha a vendégekkel kialakul egyfajta alá-fölérendeltségi viszony, nem akart nagy asztal mögé ülve beszélgetni a meghívottakkal. Elképzelt egy olyan környezetet, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, ahol megnyílhat, és bármiről őszintén beszélhet. A kamerák kereszttüzében ez azonban nem megy olyan könnyen, de az újdonsült youtubernek erre is van technikája.

"Ahhoz, hogy a vendégek feloldódjanak, azt kellett tennem, amire egyébként vágytam is, hogy én nyíljak meg először és minden témában valami olyasmit mondtam magamról, amire nem számítottak." Ezután bárkire került a sor, már nehéz volt azt mondani, hogy »huu, erről nem szeretnék beszélni«, mert látták, hogy én sem takargatok vagy rejtegetek semmit.

A témák között sok lesz a tabu, de ennek célja is van, ugyanis Liptai Claudia azt szeretné, ha ledőlnének bizonyos falak, és nyíltan mernénk beszélni olyan dolgokról is, melyeket még odahaza is csak félve merünk szóba hozni. Ennek persze nagy a veszélye, ugyanis vannak, akik sem beszélni, sem hallani nem akarnak az érzékeny, szélsőséges témákról. Mindezek azonban hozzátartoznak az életünkhöz, akárcsak a sima, hétköznapi aspektusok, amelyekről szintén szó lesz A Nő a Tétben.

Miközben a televíziós piacon mondhatni csak egy dobása van az embernek, hiszen másnap reggel a nézettségi görbék pontosan megmutatják, a nézők szerették-e a műsort, vagy sem, addig az internet egy olyan hely, ahol van idő befutni. Az internetes tartalomgyártás azonban más, mint a tévézés, és akinek ilyen hosszú karrier van már a háta mögött, az talán mindig is vágyni fog a képernyőre.

Nem fogom azt mondani, hogy nem hiányzik a tévézés, mert az élő műsor a mindenem: imádom, amikor váratlan helyzetekbe hoz az élet, amelyekből ott és akkor, gyorsan kell kimozogni.

"Sokat változott az elmúlt években a televíziós piac, az, hogy a tévéknek mire van szüksége, és az én életemben is eljött az a pont, amikor már nem szabad azon siránkoznom, hogy mi lesz, hanem a saját kezembe kellett vennem a gyeplőt. Olyat műsort kell csinálnom, ami teljesen én vagyok, és azt hiszem, most megtaláltam."