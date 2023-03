A Nő a Tét címmel videós beszélgetősorozatot indított a színész-műsorvezető, aki meghívott vendégeivel olyan témákat helyez a reflektorfénybe, amelyek szinte mindenkit érdekelnek, mégis alig merünk beszélni róluk. Az új műsor azonban nem a tévében, hanem a Sláger FM YouTube-csatornáján látható, és hosszú előkészítési folyamat előzte meg a debütálást.

"Kicsit félve kezdtem bele, mert az önbizalmamat rendszerint az egyik percről a másikra veszítem el. Ilyen vagyok, újra és újra képes arra, hogy elbizonytalanodjak, de Ádám folyamatosan támogatott, neki köszönhetően mindig visszaerősödöm. Azt mondta, hogy végre olyat csinálhatok, ami teljesen az enyém, amiben fürdőzhetek, és hogy fantasztikus lesz a végeredmény" – mesélte Liptai Claudia a Story magazinnak.

"Fogytam majdnem tíz kilót, azt éreztem, hogy van miért, van célom, találtam örömöt. Májustól jön az önálló estem, az egy saját befektetés, minden része az enyém. Az a pont az i-re... Előfordult, hogy annyi volt a dolgom, hogy nem volt időm enni, ettől elkezdtem fogyni, most pedig már tudatosan figyelek is erre! Sokkal több energiám van így, hiszen a fogyás nemcsak a kilókról, az energiáról is szól. Ez egy minőségi változás az életemben, sokkal egészségesebben étkezem."