Nagyot fordult az elmúlt években Varga Balázs élete, a Drága örökösök sztárja ugyanis decemberben hivatalosan is kimondta a válását, azóta pedig már rá is talált újra a szerelem. Idén januárban el is jegyezte kedvesét, nemrég pedig hivatalosan is összekötötték az életüket.

"Az esküvőnk is olyan gyönyörű és kalandos volt, mint az életünk. Nem szerettünk volna nagy csinnadrattát, csak egy szűk körű kis ceremóniát a családdal és a tanúkkal. (...) Maga a szertartás gyönyörűen sikerült. A 2 és fél éves kislányom, Zoé hozta be a gyűrűinket. Ahogy vonult be a meseszép kis ruhájában, a hosszú kis hajával, elsírtam magam a meghatottságtól. (...) Azóta már az új otthonunkba is beköltöztünk és a családalapítást tervezgetjük" – mesélte a Story magazinnak a színész.