Nagyot fordult az elmúlt években Varga Balázs élete,:a Drága örökösök sztárja ugyanis néhány hete hivatalosan is kimondta a válását, most pedig újra rátalált a szerelem.

2020-ban még arról írtunk, hogy Varga Balázs és felesége első gyermeküket várják. A színész azóta elvált a feleségétől, most pedig megmutatta az új párját a BEST magazin legfrissebb számában.

"Zsófival mindketten az esküvői szektorban dolgozunk, én ceremóniamesterként, ő pedig fodrászként. Egy közös munkán találkoztunk először hónapokkal ezelőtt, és rögtön szimpatikusak voltunk egymásnak. (...) Utána pedig felgyorsultak az események, mert bizony már együtt is élünk. (...) Most pedig úgy éreztük, eljutott a kapcsolatunk arra a szintre, hogy már a nyilvánosság előtt is fel merjük vállalni. Nagyon szerelmes vagyok, és alig vártam, hogy a boldogságomat világgá kürtölhessem" – vallotta be a Drága örökösök színésze, aki az új szerelmével már egy közös esküvői vállalkozásba is belevágott.

Balázs a lapnak arról is beszélt, hogy kislánya és exfelesége is teljes mértékben elfogadta az új párját, Zsófit.

"A kislányomban nincs semmilyen rossz érzés, sőt kifejezetten élvezi, hogy eggyel több embertől kap szeretetet. Ahhoz persze, hogy minden ilyen szépen alakuljon, szükség volt arra is, hogy az anyukája megértő legyen. Mi tényleg békében váltunk el" – árulta el Varga Balázs.