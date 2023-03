A foglalási és keresések listákon is az ázsiai desztinációk népszerűsége nőtt leginkább tavalyhoz képest a magyarok körében. A Szaúd-Arábiába szóló repülőjegyekre 14-szer többször kerestünk rá, mint tavaly. A TOP5 legnépszerűbb ázsiai város a kereséseket tekintve Dzsidda, Kuala Lumpur, Abu Dhabi, Denpasar és Szingapúr. Az alábbi összeállításban ezekkel a nagyvárosokkal ismerkedhetünk meg jobban, és az is kiderül, hogy mikor érdemes repülőjegyet venni, ha ide vágyunk.

A legnagyobb emelkedést a keresések számában az ázsiai városok/országok hozzák a Kiwi.com adatai alapján. A városok listáját kiugróan Dzsidda, Szaúd-Arábia második legnépesebb városa vezeti, amelyre több mint 14-szer annyian kerestek rá, mint egy évvel korábban. Malajzia fővárosa, Kuala Lumpur a második ezen a listán, amire 7-szer többen kattintottak, míg az Egyesült-Arab Emírségek fővárosa, Abu Dhabi a harmadik helyen áll; erre a közel-keleti városra több mint ötször annyiszor kerestek rá a magyarok, mint tavaly. Közel az ötszörösére nőtt az érdeklődés Denpasar (Indonézia, Bali sziget) és a törpeállam, Szingapúr iránt is.

Dzsidda (Jeddah), a Vörös-tenger hídja

Dzsidda Szaúd-Arábia második legnépesebb városa, az ország turisztikai és gazdasági központja, innen is ered a városhoz köthető Vörös-tenger hídja elnevezés. A tengerparti városban a hipermodern felhőkarcolók és a tradicionális építészeti remekművek együttesen határozzák meg a dzsiddai életérzést, az autentikus kávézókról és a helyi éttermekről nem is beszélve, ahol a Vörös-tenger friss herkentyűit is megkóstolhatjuk. Ha Dzsiddában járunk, mindenképpen érdemes ellátogatni az óvárosba, amelyet az UNESCO kulturális világörökségi helyszínnek nyilvánított. Az itt található épületek jellegzetességét adják a csodálatos fafaragású erkélyek, amelyek nemritkán tengerkék színben pompáznak, a hijazi építészeti stílus jegyeit magukon viselve. A város egyik fő látványosságának számít továbbá az „Úszó mecset", amely oszlopokra épült:, csodálatos mozaikok díszítik, 2016 óta pedig már a turisták is látogathatják (eredetileg csak a muszlimok léphettek be ide). Dzsiddában számos pláza és butik található, amelyben a helyi tervezők munkáit csodálhatják meg a divatot kedvelő turisták. Ha pedig egy kis nyugalomra vágyunk, a tengerpart folyamatosan hívogat egy kellemes sétára a város mentén. A látogatást októbertől áprilisig javasolják, ilyenkor ugyanis inkább a kellemes, semmint a későbbiekben perzselő melegben fedezhetjük fel a várost. Áprilisra még 21 ezer Ft-os repülőjegyet is találhatunk ide.





Kuala Lumpur, a multikulturalizmus ékszerdoboza

Kuala Lumpur Malajzia fővárosa, amely egész évben trópusi időjárással várja a látogatókat. A városra abszolút jellemző a multikulturalizmus, ami az egykori gyarmatosításnak és az ázsiai hatásoknak köszönhető. Ha Kuala Lumpurra gondolunk, fő látványosságként a 88 emeletes Petronas ikertorony juthat az eszünkbe. Amellett, hogy a hatalmas épület turisztikai látványosság, irodák, múzeumok, bevásárlóközpontok és koncerttermek is helyet kapnak benne. Kuala Lumpur azonban a természet, azon belül a madárvilág szerelmeseinek is kedvez, ugyanis a Kuala Lumpur Bird Park 200 fajhoz tartozó, több mint 3000 madárnak ad otthont, amelyeket nemritkán természetes élőhelyüknek megfelelő környezetben láthatunk. A mozgás és a színek szerelmeseit pedig várják a Kuala Lumpurtól 11 kilométerre elhelyezkedő Batu barlangok. A monumentális hindu szobor mellett színes lépcsők várják a látogatókat, amelyeken felkapaszkodva megközelíthetőek a templomok és a barlangok. A lépcsőkön pajkos kismajmokkal lehet találkozni, akikkel azonban nem árt vigyázni: az élelmiszereket is érdemes jóval a túra előtt elcsomagolni. A nyári hónapokra pl. 110 és 120 ezer Ft között találunk repülőjegyeket ide.





Abu Dhabi, ahol a Ferrarik és a tevék elférnek egymás mellett

Abu Dhabi állandóan pezsgő metropolisz, az Egyesült Arab Emírségek fővárosa, ahol a történelmi városrészek és épületek együttesen vannak jelen a modern építészet óriásaival. A szinte minden sarkon megtalálható piacok (súky) mellett a régmúltban épített mecsetek és paloták jelentik részben a város kulturális örökségét. Abu Dhabira jellemző az állandó lüktetés, azonban számos zöldövezetben és parkban van lehetőség relaxálni. Ha pedig nagyobb kiruccanásra vágyunk, a homoksivatag dűnéin tevehátra is pattanhatunk. Abu Dhabi a fényűzés városa, azonban nem a legdrágább hely. A helyi étkezdékben például baráti áron ehetünk. Abu Dhabi egyik kihagyhatatlan látnivalója a Zájed sejk mecset, ahova ráadásul ingyenes a belépés. A hatalmas alapterületű, hófehér épületet nem is olyan régen, 1996-ban kezdték el építeni, még európai tervezőket is bevontak, és csak 2005-ben adták át. Azóta pedig rendkívül népszerű úticéllá vált. Ha az építészeti gyöngyszemek , pl. káprázatos csempék és mozaikok, fényvisszaverő medencék mellett valaki kíváncsi a világ legnagyobb csillárjára, illetve szőnyegére, az is jó helyen jár a Zájed sejk mecsetben. Jó hír a Ferrarik és a luxus szerelmeseinek: Abu Dhabinak még Ferrari-tematikájú vidámparkja is van, a Ferrari World: nevéhez mérten itt található a világ leggyorsabb hullámvasútja is. Aki pedig a tevéket választaná, az Abu Dhabi kertvárosában megtalálja az ország legnagyobb tevepiacát, Al Ain Camel Market néven, ami szintén népszerű turistalátványosság is az országban. Májusra 20 ezer Ft körüli repülőjegyeket is találhatunk ide.





Denpasar, Bali kapuja

Denpasar a mesébe illő Bali szigetének a fővárosa. Mondhatni, hogy az első szippantás Bali levegőjéből, hiszen a várostól pár kilométerre érkeznek a nemzetközi repülőgépek. Denpasar könnyedén bejárható és megismerhető az olcsó taxifuvarok által. A többségében hindu vallású szigeten számos szentély található, amiben Denpasar sem szenved hiányt. Ezek közül az egyik a Pura Agung Jagatnatha, a szigeten található legmagasabb templom (8 emeletes), ami egyébként a sziget történetét bemutató Bali Múzeum mellett található. Denpasarban természetesen számos bevásárlóközpont található, de miért ne intézhetnénk egy hagyományos piacon a bevásárlást, ami a balinéz kultúra egyik meghatározó pontja? A város legnagyobb tradicionális piaca a 4 emeletes épületben elhelyezkedő, vibráló Badung Market, ahol megismerkedhetünk a helyi gasztronómiával, és számos ajándéktárgyat is beszerezhetünk. A piac varázsához hozzátartozik, hogy rendkívül modern, hiszen tíznél is több wifi pont található benne, ráadásul nem csak készpénzzel lehet fizetni, ami egyelőre ritkaságszámba megy. A technológiai innováció azonban nem megy az autentikusság rovására. Denpasarból körülbelül két óra alatt eljuthatunk Ubudba, ahol Bali legszebb rizsföldjei nyugszanak a zöld lankákon. Ha már áprilisban utaznánk, akkor 150 ezer Ft alatti repülőjegyet is találhatunk.





Szingapúr, ahol már az utcán sétálni is élmény

Szingapúr (Singapore) virágkorát éli, hiszen Szingapúr városállam a világ legversenyképesebb államává nőtte ki magát. Szingapúrra (az államra és fővárosára egyaránt) alapvetően jellemző a társadalmi jólét és a lakosság magasszintű állami támogatása, mindemellett az emberek rendkívül kedvesek és udvariasak. Igazi kozmopolita város, ahol az európai és a délkelet-ázsiai kultúra és életérzés ötvöződik. Szingapúr a lehetőségek, a látnivalók és az élvezetek városa, amellyel már rögtön a repülőtéren szembesülünk. Szingapúr Changi repülőterét ugyanis már évek óta a világ legszebb repülőtereként tartjákvan nyilvántartva, ami botanikuskertjével lenyűgözi az utazókat. Már akkor is rengeteg benyomás érheti a turistákat, ha csak az utcán sétálnak, hiszen a modern felhőkarcolók alatt pezsgő piacok és zöldövezetek bújnak meg. A város leghíresebb utcája az Orchard Road bevásárlóutca, amely soha nem alszik. Az éttermek szintén rendkívüli népszerűségnek örvendenek a városban. Szingapúr szeret enni, kétnaponta új étterem nyílik a méretét tekintve nem is olyan nagy városban. Szingapúr leghíresebb látványossága a Marina Bay Sands hotel, ami kívülről is rendkívül impozánsan mutat, belülről azonban az abszolút luxus megtestesítője: színvonalas kaszinó várja a vendégeket, tetején pedig egy rendkívül hosszú medencéről lehet megcsodálni a panorámát. Szingapúrba márciusra és májusra 100 ezer Ft alatti repülőjegyet is találunk, de ha rugalmasak vagyunk az indulási napot illetően, akkor a többi hónapban is foglalhatunk akár 120 ezer Ft alatt.





Az utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a célország kulturális szokásairól, ideértve például az öltözködést, a kísérővel történő utazást, vagy a belépési feltételeket.