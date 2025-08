Kútba esett Meghan Markle és Harry herceg 100 milliós Netflix megállapodása - Videó

Meghan Markle legújabb próbálkozása, a márciusban debütált With love, Meghan nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: bár a sorozat indulását elképesztő médiafigyelem kísérte, a folytatás finoman szólva is lankasztó volt. Nem meglepő hát, hogy a streamingszolgáltató hivatalosan is bejelentette, hogy Markle búcsút mondhat a milliós biznisznek, ugyanis nem hosszabbítják meg vele a busás összeget ígérő szerződést.

Meghan Markle sorozata nem tarolt

Forrás: Northfoto

Se Meghan Markle, se a főztje nem szerethető

Egy PR-szakértő szerint könyvelhető volt a bukás: „A főzőműsorok akkor működnek, ha vagy az étel, vagy a házigazda szerethető. Meghan Markle esetében egyik sem áll fenn” - fogalmazott. Hogy ezek után honnan lesz bevétele a hercegi párnak, azt nem tudni, pláne, hogy egy ideje folyamatosan kardélen táncolnak, legalábbis ahhoz képest, amilyen színvonalon eddig éltek a gyermekeikkel.