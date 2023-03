KOS:

Párkapcsolatban élő: Ezt a hetet ketté vágja a március 15-dikei munkaszüneti nap. Nehezen fogtok megegyezni, hogy mihez kezdjetek ezzel a szabad nappal. De nem csak ezen a napon lesz puskaporos a hangulat. Arra kell ügyelnetek, hogy milyen hangsúllyal, és milyen stílusban beszéltek egymással. Vigyázzatok egymásra, mert szavakkal sokkal mélyebb sebet lehet ejteni!

Szingli: Kifejezetten idegesítő lesz számodra egyesek kommunikációja. Könnyen felkaphatod a vizet. A bolygók szerint nem tanácsos vitába bonyolódnod. Neked nem a másik, hanem a saját stílusoddal kell foglalkoznod. Ettől függetlenül nem kell eltűrnöd, hogy bárki kritizáljon, vagy felsőbbrendű módon lenézzen. Vele megszakíthatod a kapcsolatot, mert nem lesz jobb.

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Egy kellemetlen bolygóháromszög szerint anyagi kérdésekben vita pattanhat ki közöttetek. Akkor is, ha egy kasszán vagytok, és akkor is, ha külön. Kár lenne hagyni, hogy a pénz megmérgezze a hangulatot. A kapcsolatotok értékesebb annál, hogy ilyesmi miatt összekapjatok. Nem baj, ha nem értetek egyet. Persze csak akkor, ha törekszetek a megegyezésre...

Szingli: A pénz egy kínos téma. Különösen az ismerkedés szakaszában. Nem illik faggatni a másikat az anyagi helyzetéről. Akkor se, ha egyébként foglalkoztat. Te nem szégyelled, hogy neked fontos a pénz. Nem szeretsz szűkölködni. Megdolgozol a jólétért, és elvárod, hogy a másik is így tegyen. A bolygóállások kellemetlen helyzetet mutatnak ezen a téren...

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Az egész hetedre rátelepszik egy ronda bolygóháromszög. Nem leszel se jó kedvű, se közlékeny, se derűlátó. A kedvesednek nagyon kell szeretnie ahhoz, hogy ezt a morcos stílust elviselje. Könnyen lehet, hogy lerobbansz attól a sok gondtól, ami nyomaszt. Ha megosztanál ebből egy kicsit, megkönnyebbülnél. Ő pedig megnyugodna, hogy nem vele van bajod.

Szingli: Egy ronda bolygóháromszög áll össze az égen. Ez nem lesz rád jó hatással. Előjöhet az a kellemetlen, beszólós, felsőbbrendű éned, aki cseppet sem tesz vonzóvá. Ennek tudatában felfüggeszthetnéd az ismerkedést. Bár azt is megteheted, hogy folytatod mondván, hogy aki így is elvisel, maradhat. Tőled függ, hogy megkockáztatsz-e egy szakítást...

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Március 15. jó ürügy arra, hogy kimozduljatok otthonról. De nem muszáj a tömegrendezvényeket felkeresnetek. Mehettek sétálni a kedvenc helyetekre. Vagy együtt kereshettek egy olyan helyet, ami mindkettőtöknek kedves. Egész héten törekedjetek arra, hogy összetartsatok! Zord a világ, sok a konfliktus. Legalább köztetek legyen egyetértés!

Szingli: Akinek van kutyája, annak van ürügye arra, hogy rendszeresen sétálni menjen. Ha nincs kutyád, akkor is érdemes lenne sétálnod rendszeresen. Így kiszellőztetheted a fejedet. A szél kifújhatja az aggodalmas gondolatokat a fejedből. Közben érdekes emberekkel találkozhatsz, és beszélgethetsz. Persze semmi sem kötelező. Csak azt tedd, ami jól esik!

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: El vagy veszve: összezavarodhatsz a számok világában és a pénzügyekben. Természetesen a szerelemed szívesen segítene, ha hagynád. Egy kellemetlen bolygóháromszög szerint kellemetlenül éreznéd magadat, ha megengednéd. Ahogy a szex is intim terület, úgy az anyagiak is. Tedd fel a kérdést magadnak, hogy nem jött-e el az ideje, hogy jobban megbízz benne!

Szingli: Egy kellemetlen bolygóháromszög szerint kellemetlenül érzed magadat, ha a pénz kerül szóba. Ez korábban is így volt. De most fokozottan. Amíg így érzed, addig senkinek sincs joga ahhoz, hogy faggasson. Hiszen nem tartozol senkinek beszámolóval, hogy mire és mennyit költesz. Ezt tartsd szem előtt egész héten! És semmi nem lesz kínos...

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: Sajnos egy olyan bolygóháromszög fog kirajzolódni az égen, ami megnehezíti a harmónia fenntartását. Bizonyára nem vagytok egy véleményen. De emiatt nem marakodhattok folyton. Pedig erre hajlamosít titeket ez a ronda bolygóháromszög. Most kiderülhet, hogy mennyit bír el a kapcsolatotok. Holott nem lehet cél a tesztelés. Ugye?

Szingli: Az a bolygóháromszög, ami egész héten fenn lesz az égen, kellemetlenségeket szimbolizál. Ha nem érzed fényesen magadat, ne ismerkedj! Nem kellene jó pofát vágnod ahhoz, ami nem tetszik. És nem kell eljátszanod, hogy minden szuper, ha nem így van. Most nem sok jót ígérnek a bolygók. Okosabban teszed, ha kicsit visszahúzódsz, és rendbe szeded magadat...

