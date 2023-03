Idén is átadták az Oscar-díjakat, tartolt Daniel Kwan és Daniel Scheinert Minden, mindenhol, mindenkor című független sci-fije, de Brendan Fraser is megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat A bálnában nyújtott alakításáért, amit minden kétségen felül megérdemelt. A gála egyik legérdekesebb része a vörös szőnyeges bevonulás, ahol elsőként láthatjuk, milyen ruhát választottak a jelöltek és egyéb vendégek. Idén a fehér és a fekete volt a slágerszín, a sztárpárok közül is sokan választottak ilyen öltözéket.

Kattints a képre a galériáért.