Ez a hét talán az egész év legfordulatosabb és legjelentősebb hete lesz. A Nap a Kosba lép, és kezdődik a csillagászati tavasz, majd újhold lesz a Kos jegyében. Aztán a legfelkavaróbb változásokat a Plútó jegyváltása jelzi, és még mindig nincs vége, mert a hétvége felé közeledve a Mars is jegyet vált, és hét hosszú hónap után a Rákban folytatja égi útját. Most tényleg csak kapkodjuk a fejünket. És akkor még óraátállítás is lesz...