1. Segít a fürdetés

Ha a levéltetvek még nem szaporodtak el, segíthet egy egyszerű vizes lemosás is. Ez leginkább a cserepes növények esetében használ, amelyeket ha megtisztítunk, majd visszatesszük a helyére, nem fertőződnek meg újra a természetben.

2. Jó szomszédok

Léteznek olyan növények, amelyek távol tartják a kártevőket, így a szomszédságukba ültetett palántákat nem támadják meg. Ültessünk bársonyvirágot, körömvirágot vagy sarkantyúkát a paradicsom, paprika, burgonya mellé. A levendula illata elriasztja a tetveket és a hangyákat, így egész nyáron élvezhetjük növényeink szépségét, ha a rózsával társítjuk.

3. Illatukkal gyógyítanak

Az illóolajok is hatékony növényvédőkké válhatnak. A rozmaring és a levendula kiváló a levéltetvek, hangyák, legyek ellen. A borsmenta a kerti kártevők, meztelen csigák elpusztításában segít, míg a teafa kiváló választás, ha növényeink valamilyen gombás megbetegedéstől szenvednek. Körülbelül fél liter tejbe csepegtessünk 25-30 csepp olajat, majd fújjuk be vele a leveleket és a szárakat.

4. Nem tudnak lélegezni

Főleg levéltetvek, de más puhatestű kártevők ellen is hatékony permetszert készíthetünk 2,5 liter víz és fél deciliter folyékony mosogatószerből. Ezzel az oldattal néhány napon keresztül, a reggeli órákban fújjuk le a virágokat.

5. Ellenállóbbá teszi

A csalánból készített főzet erőssé teszi a termesztett növényeinket. Töltsünk meg egy edényt feldarabolt csalánnal, öntsünk rá annyi esővizet, amennyi ellepi. Lefedve hagyjuk állni 5-10 napig, majd szűrjük le. Használhatjuk hetente kétszer öntözésre vagy lombtrágyaként kártevők, kórokozók ellen.

6. Így lesz virágözön

Ha egész nyáron gyönyörködni szeretnénk a virágainkban, fontos, hogy megfelelő tápanyaggal lássuk el őket. Tegyünk a csalán mellé néhány marék fekete nadálytő levelét, öntsük fel vízzel, és miután megerjedt, ezzel a folyékony trágyával öntözzük meg a növényeket.

7. Természetes antibiotikum

A hagymából készült permetszer kiváló levéltetű ellen, ráadásul enyhe gombaölő hatása is van. Tegyünk a felaprított csalánhoz néhány fej vörös- és fokhagymát a leveleivel együtt. Öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi, hagyjuk állni egy hétig, majd leszűrve permetezzük a fertőzött területre.

8. Állítsunk csapdát

Ha szorgalmasak vagyunk, akár össze is gyűjthetjük a meztelen csigákat, de szórhatunk ellenük fahamut, sütőport is a növények köré. A sörös csapda is nagyon elterjedt: töltsünk meg félig egy üres műanyag dobozt sörrel, ássuk be az ágyásba, és reggelre tele lesz csigával.

9. Természetes ellenség

Egyre népszerűbb, amikor olyan rovarokat telepítünk a kertünkbe, amelyek a levéltetvek irtására szolgálnak. Bio üzletekben vásárolhatunk katicabogár lárvákat, így teljesen természetes úton védekezhetünk a rovarok ellen.

