Nagyon jó energiák hatnak ránk, közel még a Kos újhold, és az asztrológiai újév is most vette kezdetét, de néhány fordulattal azért számolni kell.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szerdán nehezedre eshet eldönteni, miként egyensúlyozz a biztonság és a kockázatvállalás között, főleg akkor, amikor valaki egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal keres meg. Elmondva minden szép és jó, sőt, gyönyörű, de mi rejtőzik mögötte? Jó lesz, ha előbb alaposan utánanézel!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Nagylelkű és segítőkész ember vagy, de azért kellően racionális is. Általában ismered a határaidat és azt is jól ismered fel, mikor kell valakitől távol tartani magadat. Szerdán azonban nem biztos, hogy jól működik az antennád, így ügyelj jobban arra, hogy kit tisztelsz meg a bizalmaddal, vagy kinek állsz a rendelkezésére.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szerdán provokáció áldozata lehetsz! Valaki tesztelni fogja, mennyire vagy ura az érzelmeidnek, amikor olyat mond, vagy tesz, amivel megpróbál kibillenteni a lelki egyensúlyodból. Ne ugorj be neki! Ne reagálj az agresszióra, hanem tégy úgy, mintha ez az egész téged nem is érdekelne.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma igyekezz fegyelmezetten hozzáállni a dolgokhoz. Ugyanis nem engedheted meg magadnak, hogy szétszórt legyél, már csak amiatt sem, hogy a munka/feladat után tudj egy kicsit önmagaddal is foglalkozni. Számíts arra is, hogy napközben egy váratlan fejlemény tereli el a figyelmed.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha úgy érzed, hogy a szabadságvágyad folyton csorbul, akkor próbálj változtatni a helyzeten. Józan hozzáállással, némi kompromisszummal, és ha kell, egy kis furfanggal próbálj hatni a környezetedre: jelezd, hogy mi a problémád. Legyenek konkrét leképzeléseid is, és ha sehogyan sem sikerül változtatnod szép szóval, jöhet a B-terv!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szerdán valaki szeretné megosztani veled a magánéletét, tanácsot, útmutatást kérve. Talán kapóra is jön egy őszinte beszélgetés neked is, hiszen te is régóta vágysz arra, hogy te is kiöntsd a szívedet valakinek - írja az Astronet.

