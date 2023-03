Rubint Réka az utóbbi időben sokat nosztalgiázik, és közösségi oldalán is előszeretettel oszt meg régebbi felvételeket. A fitneszlady ezúttal néhány 22 évvel ezelőtt készült fotót osztott meg magáról, és bátran ki merjük jelenteni, hogy hiába telt el ennyi év, szinte semmit nem változott.

Réka a fotókon 23 évesen pózol bikiniben és aerobik felszerelésben, azt pedig mondanunk sem kell, hogy akárcsak most, már akkor is kirobbanó formában volt.

23 évesen pontosan 22 évvel ezelőtt ❤️Akkor is épp úgy tele voltam tervekkel, ötletekkel és azzal a hatalmas energiával , lendülettel, amivel most is A Réka energia ÖRÖK ❤️❤️❤️

-írta a poszthoz, amit ide kattinva lehet megnézni.