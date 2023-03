A nagy sikerű tavalyi évad után idén is visszatér a képernyőre a TV2 párkereső műsora, A Nagy Ő. Az olimpikon Tóth Dávid és a színész-rendező Árpa Attila után egy üzletember, Jákob Zoltán kegyeiért versengenek majd a nők.

Jákob Zoltán sokak számára lehet ismerős, ugyanis ő a Crystal Nails tulajdonosa. A milliárdos üzletember nemrég a Retró Rádió reggeli műsorának, a Bochkornak volt a vendége, ahol a műsorvezetők, Bochkor Gábor és Lovász László kérdésére elárulta, milyen nőt keres.

"Nem baj, ha szeret a pénzemért – mert egy nőnek azért van egy alapigénye arra, hogy jól éljen, hogy biztonságban érezze magát –, de ne csak ez érdekelje. Ne azon gondolkodjon, hogy legyen neki egy pasija, engem meg arra tart, hogy én eltartsam vagy jól tartsam, hanem velem együtt élje meg az élet dolgait, és szeressen is. A pénzt is szeresse meg engem is. Sőt, fordítva még jobb!" – idézte Jákob szavait a 24.hu.