Jákob 20 éve indította el Crystal Nailst, ez idő alatt a vagyona 44 milliárdra nőtt és jelenleg az ország 37. leggazdagabb embereként tartják számon.

Kígyóbőrből, márványból készült, egyedileg gyártott bútorok, jakuzzi a teraszon. Ilyen Jákob Zoltán 200 négyzetméteres luxusotthona. A Tényekben azt is elmondta, mindhárom gyermekének a számára gondoskodott már ingatlanról, azok értékét azonban nem árulta el.

Jákob Zoltán lakásába most be is nézhetsz:

