Vasvári Vivien határtalanul boldog, de erre meg is van minden oka. Januárban eljegyezte őt szerelme, Zsigmond, az esküvőre pedig még idén sor kerül. Nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy a kétgyermekes anya ismét várandós: az egykori luxusfeleség cuki fotóval tudatta, hogy harmadik gyermekét hordja a szíve alatt. Most pedig azt mutatta meg a rajongóinak, hogyan romantikázik vőlegényével, Zsigmonddal New Yorkban.