Az írás elején leszögezném, hogy a feltett kérdésre a rövid, tömör válasz egy hatalmas és határozott NEM! Annak ellenére, hogy általánosságban azt gondolják az emberek, hogy mostanában az utasnak hallgass a neve és bármit megtehet vele a légifuvarozó (ahogy hivatalosan nevezik), ez igencsak távol áll a valóságtól. A repülőjegy megvásárlásakor ugyanis egy szolgáltatást veszünk meg és igenis reklamálhatunk, ha a pénzünkért nem azt kaptuk, amiért fizettünk!

Természetesen előfordulhatnak olyan esetek, amikor a repülőgépünk a légitársaságnak fel nem róható okok miatt késik vagy egyszerűen törölniük kell a járatot, ám ekkor is vannak az utasoknak jogaik, amelyekkel élhetnek, a légitársaságnak pedig kötelezettségeik, amelyeket teljesíteniük kell.

Mit tehetünk, ha késik a repülőjáratunk?

A repülőjáratok késése már-már megszokott dolog, ám ha a gépünk 2 vagy annál is több órát késik, akkor élhetünk bizonyos jogokkal. Ilyen például, hogy ha 2 óránál többet kell várakoznunk, akkor a légifuvarozó nem hagyhat étlen-szomjan minket, hanem biztosítania kell legalább minimális szinten az ellátásunkat. Ilyenkor, ha a földi kiszolgálószemélyzet nem ajánlja fel magától, akkor kérjünk mi magunk például étkezési kupont, ha pedig megtagadják, akkor üljünk be nyugodtan egy étterembe (persze ne homárt rendeljünk) és őrizzük meg a blokkot, az ellátáshoz ugyanis jogunk van és a szolgáltatónak utólag ki kell fizetnie az ezzel kapcsolatos (észszerű) költségeinket!

Ha a késés olyan mértékű, hogy néhány óránál több, esetleg egy vagy több éjszakás ott tartózkodással jár, akkor a társaságnak a szállást (és az odaszállítást) is kötelessége biztosítani. Mindezeken felül a légifuvarozónak bizonyos körülmények között gondoskodnia kell díjmentesen két telefonhívásról, telex, faxüzenet, vagy e-mail küldésről.

Ám ez még nem minden, ugyanis ha a repülőgép több mint 3 órás késéssel ér földet a célállomáson, akkor kártérítésre is igényt tarthatunk, amelynek összege az út hosszától függően 400 és 600 euró közé eshet.

Mit tehetünk, ha törlik a járatunkat?

Járattörlés esetén, bár a kinézett és kifizetett utat nem tudjuk igénybe venni, a légifuvarozónak kötelessége, hogy eljuttasson minket alternatív módon A pontból B pontba, méghozzá hasonló útvonalon, mint az eredeti volt. Ha nekünk ez nem felel meg, akkor pedig köteles a jegy árát visszatéríteni. Az ellátáshoz való jog (lásd fentebb) természetesen ebben az esetben is él, ha az eredeti szándékunkhoz képest tovább kell maradnunk valahol (várva, hogy a törölt járat helyett más módon juttassanak el az úti célunkhoz), sőt, amennyiben a törlés a járat indulását megelőző 2 hétben történt, a légitársaságtól kártérítést is követelhetünk. A kártérítés mértéke itt is 400 és 600 euró közötti összeg lehet a körülményektől függően.

Természetesen minden út más és más, akadnak a légifuvarozónak fel nem róható körülmények, illetve bizonyos idő- és kilométerkorlátok, de alapjaiban elmondható, hogy a légiutasok olyan jogokkal rendelkeznek, amelyekkel jó, ha tisztában vagyunk.