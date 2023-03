Az imént éppen tortát sütöttél, mi lesz az alkalom? Gyakorlott cukrász vagy egyébként?

– Én általában formatortákat szoktam készíteni, most éppen a kisebbik fiam 17. születésnapjára készül egy meglepetés torta – itt ül mellettem a kocsiban, úgyhogy nem árulhatom el, hogy pontosan milyen lesz –, de az ízesítést mindig megbeszéljük. Nagyon szeretek ezzel foglalkozni, tavaly például a nagyobbik fiam 20. születésnapjára készítettem hamburgert sültkrumplival és ketchuppal, persze mindezt édességből. Nagyon vicces volt, amikor felvágtuk, mert teljesen úgy nézett ki, mint egy buci hússal, zöldségekkel és mindennel, közben pedig egy torta volt.

Az Ide süss!-ben teljesen más típusú desszerteket kell készíteni, fel kellett készülnöm francia cukrászatból, a pék szakmából, hiszen Szabadfi Szabitól ilyen jellegű feladatokat is kaptunk. Merőben új kihívások vártak ránk.

Milyen volt kamerák előtt, időre sütni?

– Fontos, hogy az ember jól bírja a pszichés megterhelést, hiszen feszített tempóban kell teljesíteni a feladatokat. Teljesen más, ha az ember otthon sütöget és van több órája, sőt akár napjai is elkészíteni egy komolyabb művet. Én például egy formatortát, ha van rá időm, akkor – kisebb-nagyobb megszakításokkal – két nap alatt készítek el. A műsorban nincs idő pepecselésre, ráadásul ott vannak a versenytársak, plusz az a tény is, hogy nem a saját konyhájában alkot az ember, tehát rengeteg tényező játszik szerepet a továbbjutásban.

– Nem is igazán lehet megjósolni a verseny kimenetelét, akármennyire is ügyes valaki az elején, nem lehet tudni, hogyan fog teljesíteni, hiszen még önmagunk számára is meglepetés lehet, hogy hogyan reagálunk a stresszre. Ráadásul, ha bármi gondunk akad, biztosak lehetünk benne, hogy már ott is van a kamera. Mondom mindezt persze nevetve, mert nem szabad komolyan venni, mert mindannak ellenére, hogy ez egy verseny, valójában mégiscsak egy játék.

Úgy érzed, tanultál a műsorból? Milyen élmény volt részt venni a forgatáson?

– Lenyűgöz a zsűri a tudása, olyan szinten kenik-vágják a szakmát, hogy az elképesztő. Fantasztikus élmény volt ott lenni a forgatáson, nagyon élveztem a sütést. A hosszú forgatási napok és a felkészülés is komoly volt, én például egyfolytában a receptúrákat bújtam, igyekeztem pontosan megjegyezni, hogy miből hány gramm kell, melyik tészta hogyan készül. Hatalmas energiát fektettem az egészbe, de teljesen megérte. Itt jöttem rá igazán, hogy nagyon szeretem a főzést, de a sütést még jobban.

Édesen szeretem az életet. (nevet) Tervezem is, hogy a forma torták kapcsán továbbképzem magam, mert iszonyúan élvezem azt, hogy csalóka édességeket készítek.

A családi ünneplésre hasonló receptekkel készülsz, mint a műsorra? Van esetleg speciális étrend vagy diéta, amit követsz, és amire az ünnepi fogások elkészítésénél is odafigyelsz?

– Mindenképpen egy igazi húsvéti hangulatú tortát szeretnék készíteni. Egyébként nem követek speciális étrendet, inkább csak a mennyiségre és a minőségre figyelek oda. Nem vagyok vegetáriánus, bár amikor aranyos állatkákat látok és elképzelem, hogy megesszük őket, akkor mindig elgondolkozom ezen. Szerencsére nincsen ételérzékenység a családban, mindent eszünk, de csak mértékkel.

Hogyan telik nálatok a húsvét, az egész család összejön? Korábban megosztottad, hogy a lányod jelenleg külföldön él és dolgozik, ő is hazalátogat?

– Sajnos a lányomnak olyan szerződése van kint, hogy egyáltalán nem jöhet haza, de egyébként rendszeres kapcsolatban vagyunk, legutóbb pár perce beszéltünk telefonon. 9 óra az időeltolódás, úgyhogy nem mindig egyszerű, de például ma reggel is egy órát beszéltünk. Ünnepek alakalmával mindig Facetime-on csatlakozik hozzánk, ez karácsonykor is így volt, sírtunk is mindannyian.

– Nyáron voltunk kint nála két hetet, az csodálatos volt. A távolság ellenére mindent megbeszélünk, mindent tudunk egymásról és, ami nagyon-nagyon jó, hogy teljesen őszinte a kapcsolatunk: mindent el mer mondani nekünk. Tudja, hogy bennünk maximálisan megbízhat, és mindig segíteni fogjuk.

Említetted, hogy rengeteg fellépésed lesz. Hogy alakul az idei szezon?

– Igen, nagyon örülök, hogy tele van a naptáram. Az ország különböző pontjain, és a határon túl is fellépek, nagy élő koncertek is várnak rám. Egy művésznek pedig az a legnagyobb ajándék, ha érzi a közönség szeretetét, és ezt meg is becsülöm. Fontos, hogy mindent megtegyek, hogy színvonalas produkciókat láthassanak tőlem.