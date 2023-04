Egy házaspár elhunyt a szerencsétlenségben, míg lányuk, Regina túlélte azt: valószínűleg leugrott a ballonról, ennek következtében pedig kartörést és égési sérüléseket szenvedett.

Az Ázsia Expressz stábja jelenleg Mexikóban forgatja a műsor harmadik évadát, és nemrég éppen a tragédia helyszínén jártak, ahol hőlégballonos programon vettek részt. Ördög Nóra is megosztotta, hogy családja is csatlakozott hozzá Mexikóban, és a közös hőlégballonozás is szerepelt terveik között.