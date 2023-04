A napi győztes Oláh Ibolya lett, a zsűri Schoblocher Barbarát juttatta tovább, míg a nézők Gubik Petrát szavazták be a döntőbe. Valkusz Milán könyörgött a nézőknek, hogy ne rá szavazzanak, de a többség végül Trap kapitányt ejtette ki. Milán összeomlott és könnyek között kérdezte, hogy átadhatja-e a helyét Tibinek, de a szabályzat erre nem ad lehetőséget.

A műsor végén az énekes őszintén beszélt érzéseiről a Borsnak.