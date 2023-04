Az 57 éves David Hanzel 2015 szeptemberében, 50 éves korában egy gyorsan terjedő tüdőfertőzést és szepszist kapott, melyet alig élt túl. A halálos ágyán a „túlvilágon" tett látogatása során angyalok figyelmeztették őt bátyja és kutyája halálának dátumára - a kísérteties jóslatok hónapokkal később be is váltak.

„Fiatalabb koromban megvolt a képességem, hogy halljam az összes túlvilági zajt. Hallottam suttogásokat, melyeket a szüleim nem hallottak. Hallottam, hogy a halottak bezárják az ajtókat, a lámpák fel- és kikapcsolnak" - mesélte David a Daily Starnak, azt is hozzátéve, hogy egy idő után elege lett abból, hogy az emberek őrültnek nézik, ezért az alkoholhoz és a drogokhoz fordult.

A túlvilágról visszatért férfi azt is elmesélte, hogy nem tudta, hogy meghalt, nem fogta fel. Műtét után esett kómába, melyből 2 hónap után tért magához.

„Láttam a túlvilágot, az angyalok megmutatták nekem a legszebb arany-fehér fényeket. Gyönyörű szép vot minden odafent. De vissza kellett jönnöm az életbe - az angyalok azt mondták, azért, mert a bátyám meg fog halni, de előtte még a kiskutyánk, Toto is itthagyja a családot" - mesélte David, aki azt is elárulta, hogy szeretett kutyja és a testvére is épp úgy és akkor halt meg, ahogy azt a kómában megtudta.

A férfi állítja, azért kellett mindezt átélnie az angyalok szerint, hogy bizonyosságra leljen, a túlvilág létezik.