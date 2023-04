Már egy éve él párkapcsolatban Gelencsér Tímea. Közösségi oldalán közös fotóval számolt be az örömhírről.

Gelencsér Tímea az elmúlt években nem igazán beszélt a magánéletéről. Sokan faggatták, árulja el, hányadán áll a férfiakkal, de ő általában kitérő választ adott.

Most azonban eljött az ideje annak, hogy hivatalossá tegye egy éve tartó párkapcsolatát, amiről a közösségi oldalán mesélt a rajongóinak.

"Régóta vágytam rá, hogy megoszthassak Veletek egy ilyen fotót! Sosem éltem kifelé a magánéletem és ezentúl sem tervezem, viszont szeretném, ha tudnátok, hogy lassan egy éve boldog párkapcsolatban élek. Mivel most már szeretnénk kettesben is elmenni egy-egy rendezvényre, el kívánjuk kerülni a további inkognitót. Köszönöm a barátaimnak, akik segítettek ezt ilyen hosszú időn keresztül titokban tartani, hogy ez az időszak tényleg csak kettőnkről szóljon! Örömmel osztom meg veletek ezt a hírt, és remélem, velünk együtt örültök Ti is" - írta Timi, akinek Simon Mátyás, az FC Hatvan egykori játékosa rabolta el a szívét.