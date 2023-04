Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Uralkodó bolygód, a Mars a sértődős Rák jegyében jár, ráadásul telihold is van csütörtökön. Mindez alapján most jobban teszed, ha alaposan megválogatod a szavakat. Ráadásul könnyen túllőhetsz a célon a türelmetlenséggel, amit lesz, aki egyenesen támadásnak, agressziónak vél.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A csütörtöki telihold kicsit feszültté tesz mindenkit. Erre mindenképpen figyelj egész nap, és akkor elkerülöd a vitákat, a felesleges számonkéréseket, netán a kritikákat. Van minek örülnöd, koncentrálj inkább arra. Meg egyébként is, holnap kezdetét veszi a pirosbetűs Ünnep!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A csütörtököt már a készülődés öröme és izgalma járja át. Élvezd ki ezeket a pillanatokat, hiszen az ünnep lényege, hogy kiszakadjunk a megszokott kerékvágásból. Az éjszakai álmodat a telihold zavarhatja meg – egy nyugtató kamillatea lefekvés előtt segíthet!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A belső békéd mindennél fontosabb. Ehhez pedig lényeges, hogy meg tudd osztani az érzéseidet, gondolataidat másokkal. Ne gubózz most be! Mondd el a másiknak az örömödet, a bánatodat is! Csütörtökön igazán mély beszélgetésben lehet részed.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Csütörtökön a szokásosnál türelmetlenebb, ingerültebb lehetsz – tudjuk be ezt a teliholdnak. A lelkedben zajló változásokat ugyanakkor nem biztos, hogy a kollégák orrára kellene kötni. És a családtagjaid is szebb szavakat érdemelnének tőled...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A csütörtöki telihold próbára tehet téged egy nagy feladattal. Csak a szívedre hallgass, és akkor könnyedén állni fogod a sarat. A próbatételeken keresztül ismerszik meg az ember, ezt te is tudod. Rólad az derül ki ma, hogy mennyire kedves és segítőkész vagy!

