Egyszerű, de nagyszerű: ezeket viseljük az érettségin

A divatnak nincsenek kőbe vésett szabályai, viszont három íratlan szabályt érdemes betartanunk az érettségi időszakában is.

Érezzük magunkat kényelmesen a ruhánkban, lássuk magunkat szépnek benne és viseljük magabiztosan!

Egyszerűség és kényelem

Az első és legfontosabb szabály az, hogy kényelmesen érezzük magunkat az öltözékünkben. Válasszunk olyan ruhadarabokat, amelyek nem szorítanak és amelyekben könnyen mozoghatunk. Az egyszerű, klasszikus stílusú ruhák mindig jó választásnak bizonyulnak és időtlen eleganciát kölcsönöznek egyben.

Vegyük szemügyre a körülményeket

Fontos, hogy megfontoljuk az érettségi vizsga körülményeit. Vegyük figyelembe az időjárást és a hosszú várakozási időt. Ha változik az idő, tudjunk alkalmazkodni az adott feltételekhez. Mindig legyen nálunk egy vékony kardigán, ami a légkondicionáló ellen is jó, illetve hideg időben is felkaphatjuk magunkra, ha esetleg fáznánk.

Tartsuk tiszteletbe az intézmény szabályait

Sok iskola szigorú öltözködési szabályokat állít fel az érettségi vizsgákra. Győződjünk meg róla, hogy a ruházatunk megfelel-e ezeknek a kitételeknek. Gondoljunk arra, hogy még mielőtt megszólalnánk az első dolog, amit a vizsgabizottság lát belőlünk a kinézetünk. Amennyiben minden szabálynak megfelelünk, kifogástalan a megjelenésünk, már van egy jó pontunk. Szemben azzal, ha már az öltözködésünkbe bele lehet kötni, hátránnyal indulunk. Sok iskolában például kötelező a matrózblúz és a térd alá érő szoknya. Ha csak az a kitétel, hogy fekete-fehéret viseljünk, akkor is a szolid elegáns stílust válasszuk és ne a legtrendibb szerkónkat vegyük fel. Van, ahol az iskola kitűzőjét kell az érettségiző diákoknak viselniük. Válasszunk olyan ruhadarabokat, amelyek megfelelnek az iskola által meghatározott előírásoknak. Ha esetleg nincs megszabva, hogy mit viseljünk, egy elegánsabb, kényelmes ing és egy nem túlzottan feszülős, fekete nadrág tökéletes választás lehet. Bár a lányoknak mindig elegánsabb külsőt kölcsönöz a szoknya. A fiúk pedig jó benyomást tehetnek, ha zakót is viselnek, a nyakkendőről már nem is beszélve.

Az anyagra is jó, ha figyelünk, inkább érdemesebb nem műszálas ruhákat viselni. Kevésbé érezzük, hogy izzadunk, ha jó minőségű, természetes anyagból készült felsőrészt választunk. Az izzadás márpedig a stressz velejárója, előfordulhat, hogy a szokásosnál jobban előjön ez a probléma ebben az időszakban.

Túlzásokba ne essünk

Bár fontos, hogy magabiztosnak érezzük magunkat az öltözetünkben, kerüljük a túlzottan extrém és figyelemfelkeltő ruhákat. Az egyszerű és letisztult stílusú öltözékek mindig remek választásnak bizonyulnak az érettségi vizsgákon. Ha csak nem művészeti intézménybe járunk a túlzott extravagancia nem jó megoldás.

Nem biztos, hogy a túlzott extravagancia a megoldás

Kiegészítők

Ne feledkezzünk meg a kiegészítőkről sem! Egy egyszerű, ámde stílusos kiegészítő, például egy stílusos öv vagy egy kifinomult nyaklánc, esetleg fülbevaló feldobja az öltözékünket és még több magabiztosságot kölcsönöz a vizsgák idején. Az elegáns ruhához mindig jobban passzolnak a valódi ékszerek, de persze a bizsu viselése sem kizárt, csak a mértékre figyeljünk. Az összhatás fontos része a cipő. Mivel csinos ruhában leszünk, így hanyagoljuk a sport cipőt, fiúknak mindenképp zárt cipő javasolt, ha nagyon meleg van, akkor a lányok természetesen viselhetnek egy szép szandált. Érdemes egy törpetűsarkút választani, hogy azért kényelmes legyen, illetve ne új cipőben menjünk érettségizni, nehogy egy esetleges feltörés elvigye a figyelmünket.

Az érettségi vizsga egy fontos pillanat az életben. A ruházatunk kiválasztása része ennek a nagy napnak. Bár fontos, hogy stílusosak és magabiztosak legyünk, ne feledjük, hogy az igazi önbizalom a belső biztonságból fakad.