Met-gála 2024: extravagáns, drámai sminket és frizurát viseltek a világsztárok - fotógaléria

Az idei Met-gála alapkoncepciója az újjáéledő természet volt, így a smink- és hajtrendek is természetesen erre hajaztak, az out fittek pedig a sleeping beauty tematika köré épültek. De a sminkek között felfedezhettük a Hollywoodi-glamour, az extravagáns, vagy épp a nagyon drámai stílust is. A stylistok és a make up mesterek elképesztő munkát végeztek. Zendaya például annyira elkápráztatta a közönséget, hogy kétszer is végig kellett vonulnia a vörös szőnyegen. Lássuk az idei év legextrább smink- és hajdivatjait!