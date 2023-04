A fejbőr öregedése a bőr általános öregedésével együtt jár, és számos tényezőtől függ. Az öregedési folyamatot nagyban befolyásolja a genetika, de olyan tényezők is, mint a napsugárzás, a stressz, a dohányzás, az egészségtelen életmód, a légszennyezés vagy a hormonális változások.

Az öregedő fejbőr jelei

Az általános öregedéssel együtt a fejbőr is elkezd öregedni, ennek köszönhetően pedig vékonyabbá és szárazabbá válik a hajas fejbőr, ami a haj minőségére és mennyiségére is hatással lehet, mivel a folyamat során a hajhagymák is meggyengülnek, a haj növekedési ciklusa pedig lelassul. Általában a harmadik X után indul be a fejbőr drasztikus öregedése, ami miatt a haj tömege egyre csökken, a hajszálak fakóvá, sprőddé válnak, és a hajhullás mértéke is megnő.

Hogyan lassítsuk a fejbőr öregedését?

A fejbőr öregedését megállítani nem tudjuk, de sokat tehetünk azért, hogy mérsékeljük a folyamatot, és minél tovább fenntartsuk haj és a fejbőr egészségét, így pedig fiatalos működését is.

Használjunk kímélő samponokat

Az idősebb bőrről általánosságban elmondható, hogy szárazabb és érzékenyebb, ez pedig a fej bőrénél sincsen másként. Ebből adódóan ajánlott olyan samponokat használni, amelyek kíméletesek

és nem tartalmaznak durván tisztító vagy irritáló anyagokat.

Masszírozzuk a fejbőrt

A fejbőr rendszeres masszírozása serkenti a vérkeringést és javítja a fejbőr általános egészségét. Érdemes minden este kis időt szánni rá, hogy alaposan – de ne fájdalmasan – átmasszírozzuk a hajas fejbőrt, majd kifésüljük a tincseinket. Hajmosás közben pedig egy hosszabb masszírozás is jó, ha belefér a hajápolási rutinunkba – ezt akár kézzel, akár speciális masszázseszközökkel is végezhetjük.

Hidratáljuk a fejbőrt is

Az idősebb fejbőrnek éppen úgy szüksége van az extra hidratálásra, mint az idősödő arcbőrnek, így harminc felett jó, ha beszerezünk egy olyan pakolást, amit kifejezetten a fejbőrre fejlesztettek ki, és olyan értékes hatóanyagokat tartalmaz, mint amilyen például a hialuronsav.

Válasszunk természetes összetevőket

A természetes összetevők, mint például az aloe vera, az argánolaj vagy a kamilla segíthetnek megnyugtatni az érzékeny, öregedő fejbőrt, ráadásul táplálják és rugalmasabbá is varázsolják.

Ne használjunk túl forró vizet

A túlságosan forró víz még jobban kiszáríthatja az egyébként is szárazabb, idősödő fejbőrt, így inkább langyos vízzel mossunk hajat.

Kerüljük a túlzott hajformázást

A túl gyakori hajvasalás vagy a mindennapos forrólevegős szárítás nem csupán a hajszálakat károsítja, de a fejbőrnek sem tesz jót. Ha lehetséges – például nyáron – hagyjuk, hogy a hajunk a szabad levegőn száradjon meg, vagy használjunk alacsony hőfokon működő hajszárítót. Hajformázásnál szintén részesítsük előnyben azokat a módszereket, amelyek nem igényelnek hőhatást.