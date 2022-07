Az utóbbi években a csapból is az folyik, hogy aki valóban törődik az arcbőrével, annak szüksége van egy következetes és tudatos arcápolási rutinra. Most azonban itt az új trend, a hajápolási rutin. Neked van? Nincs? Esetleg azt sem tudod, mi fán terem? Mutatjuk!

Az arcápolási rutinról már viszonylag sokat írtunk. Górcső alá vettük a koreai 10 lépéses és a rövidített 5 lépéses típust, és azt is megnéztük, miképp alakítsd ki a saját arcápolási rituálédat, ha kezdő vagy. Most pedig jöjjenek a tincseink, ugyanis a loboncunknak sem árt, ha több törődést kapnak, mint egy gyors 2 in 1 samponozás.

Mi kell egy jó hajápolási rutinhoz

A jó hajápolási rutin pont olyan, mint az arcápolási gyakorlat: következetességet és tudatos hozzáállást igényel. A következetesség azt jelenti, hogy nem héthavonta egyszer jut eszünkbe, hogy a sampon mellett mást is kéne kenni a hajunkra, a tudatosság pedig azt, hogy nem kenünk rá mindent, amit a tévében vagy a közösségi oldalakon látunk. De térjünk is a lényegre, azaz, hogy mi is az a hajápolási alaprutin? Az alaprutin hajápolás terén mindig egy hajtípusnak megfelelő sampont és egy kondicionálót jelent. Ez a hajmosás szent kettőse, amelyből sosem hagyhatjuk el a másodikat. Az egyéb kenceficék csak azután következhetnek, ha rutinszerűen képesek vagyunk ezt a két lépést minden egyes hajmosásnál végigcsinálni.

A sampon és a hajmosás

A jó sampon a hajtípusunknak megfelelő, és semmiképpen sem valami 2 in 1 termék! Bár hajat mosni elvileg mindenki tud, néhány trükköt itt is érdemes bevetni, egyrészt, hogy hatékonyabb legyen a tisztítás, másrészt, hogy minél kevésbé roncsoljuk a vizesen egyébként is sérülékeny tincseket.

Először óvatosan fésülködjünk meg, lentről felfelé irányuló mozdulatokkal. Utána nedvesítsük be a hajunkat, és egy kis pohárban oldjunk fel egy kevés sampont, így nem a tömény tisztítószer fog érintkezni a fejbőrrel, tehát jóval kíméletesebb lesz az egész folyamat. Csak a fejünkön oszlassuk el a samponos oldatot, a hajhosszra nem kell külön tenni – elég, ami az öblítésnél érintkezik a hajszálakkal. Végül pedig, amit sokan nem tudnak, hogy mindig kétszer mossunk hajat! Ezt nevezik dupla hajmosásnak és olyan, mint az arcápolásnál a dupla tisztítás. Az első körben fellazulnak a szennyeződések és a zsír, a másodiknál pedig a maradéktól is megszabadulhatunk, hogy valóban tiszta legyen a fejbőr és a hajtő.

A kondicionálás nem luxus

Ha tudatos hajápolók szeretnénk lenni, akkor be kell tartanunk, hogy nincs hajmosás kondicionálás nélkül! Miért? Mert a sampon megnyitja a hajszálak kutikuláit (ezek olyanok, mint a kis pikkelyek, amelyek a samponnak köszönhetően szétágaznak), a kondicionáló pedig lezárja ezeket. Tehát máris értelmet nyertek a korábban írtak is, azaz, hogy miért nem létezik 2 in 1 sampon – mert a sampon nyit, a kondicionáló zár. Ha nem használunk kondicionálót, a hajszálak „pikkelyei" nyitva maradnak, ennek következtében pedig a frizuránk sprőddé, durva tapintásúvá válik, de ami ennél is lényegesebb, hogy sokkal könnyebben meg is sérülhetnek a hajszálaink. A kondicionálót nedves – nem csuromvizes – hajra kell óvatosan felkenni és 3-5 percig elég rajta hagyni. Ez nem pakolás, amiben hosszú ideig kell dunsztolódni, csak egy gyors lezárása (szó szerint) a hajmosásnak. Utána jöhet az öblítés és a kíméletes, dörzsölés- és forró levegőtől mentes szárítás.

Persze mindez csupán a jéghegy csúcsa a hajápolási rutin kialakításánál, ám amíg ezt a két lépést nem tartjuk be szent és sérthetetlen módon, addig felesleges is foglalkozni bármilyen hámlasztóval, pakolással, szérummal vagy leave-in termékkel. Viszont, akinek szilárdak az alapjai, az további lépéseket is bevezethet a hajrutinjába.