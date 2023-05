Már kapható a piacokon a spárga, azaz a tavasz igazi superfoodja, amely nem csupán finom, de gyógyít, tisztít és karcsúsít is. Ha szívesen fogyasztanál spárgát, de fogalmad sincs róla, hogyan készítsd el, most mutatunk két gyors és egyszerű receptet hozzá.

Egyszerű, sült spárga

Ha tényleg nem tudjuk mit kezdjünk a spárgával és nem akarunk hosszas főzőcskézésbe sem kezdeni, akkor ez a recept nekünk szól. Meleg salátaként, nassolnivalónak, de hús mellé köretnek is isteni, elkészíteni pedig gyerekjáték.

Hozzávalók

1-2 csomag zöld spárga (attól függően, hogy önálló fogásnak szánod vagy köretnek)

olívaolaj

só

bors

Elkészítés

A spárgákat mossuk meg alaposan. Vegyük kézbe a szálakat, majd hajlítsuk meg mindet egyenként. Ahol eltörik, ott a fás rész vége, tehát a fej felőli oldal ehető, az alsó szakasz azonban valószínűleg szálas, ami sokat ront az élvezeti értékén. (az alsó részt sem érdemes kidobni, mert készíthetünk spárgakrémlevest belőle). Az eltördelt spárgaszálakat tegyük egy sütőpapírral kibélelt jénaiba vagy tepsibe és locsoljuk meg annyi olívaolajjal, hogy egyenletesen bevonja a szálakat. Ezt követően ízlés szerint sózzuk, borsozzuk meg a spárgákat, majd forgassuk át az egészet, hogy a fűszerekből és az olajból is biztosan jusson mindenhova. Toljuk 200 fokos sütőbe a tálat és süssük addig, amíg egy kicsit megpirulnak, barnulnak a felső szálak. Fogyasszuk önmagában, más zöldségekkel salátába keverve vagy köretként.

Tipp: Pirított bacon kockával is megszórhatjuk vagy sajtot is reszelhetünk a spárgák tetejére, úgy kiadósabbá válik a fogás.

Spárgás quiche

A quiche egy egyszerű, de annál jobban variálható francia étel, amely voltaképpen nem más, mint egy omlós tésztaágyas, sós pite. A quiche népszerűsége abban is rejlik, hogy bármit tehetünk bele, amit szeretünk – például spárgát –, na meg abban, hogy igazán könnyű elkészíteni, főleg, ha kész omlós tésztát használunk hozzá.

Hozzávalók

1 csomag kész, omlós tészta

400 g zöld spárga

100 g póréhagyma

4 db tojás (M-es)

150 g parmezán

200 ml tejszín (nem cukrozott!)

3 ek.olívaolaj

1 csipet szerecsendió

só, bors

100 g trappista vagy gouda sajt

Elkészítés

A sütőt melegítsük elő 200 fokra. A kész tésztát nyújtsuk ki ujjnyi vastagra és helyezzük bele a piteformába. Vágjuk le a széleit, majd villával szurkáljuk meg pár helyen. Toljuk a sütőbe és nagyjából 10 percig süssük elő. Míg a tészta sül a póréhagymát karikázzuk fel, a spárgát pedig nagyjából 3 centis darabokra szeljük (a szárak alsó 4-5 centijét ne használjuk fel, mert fás lehet). A tojásokat habarjuk el és keverjük bele a tejszínt, a reszelt parmezánt, a sót, borsot és a szerecsendiót. A póréhagymát az olívaolajon futtassuk meg, hagyjuk kihűlni, majd ez is mehet a tojásos keverékbe. A spárgadarabokat dobjuk lobogó, sós vízbe, majd 2-3 perc után szűrjük és hűtsük le a zöldséget. Ez is mehet a tojásokhoz. Az egész masszát öntsük bele az elősütött tésztaformába, szórjuk meg a tetejét reszelt trappistával vagy goudával és sütjük az egészet addig, amíg a quiche teteje szép aranybarna nem lesz. Tálalás előtt hagyjuk kicsit pihenni és kínáljunk hozzá tavaszi salátát.

Tipp: a spárga mellett a quiche-be tehetünk apróra kockázott és lepirított szalonnát, kolbászt vagy sonkát is, hogy tartalmasabb legyen.