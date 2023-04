Az egészséges és ápolt fejbőr elengedhetetlen ahhoz, hogy a hajunk dús, fényes és ellenálló legyen. Hiába a legdrágább sampon, balzsam, hajmaszk, ha a fejbőr száraz, irritált vagy éppen az öregedés jeleit mutatja.

A fejbőrünk állapotának nyomon követése és a megfelelő ápolás kulcsfontosságú, hogy a hajunk sokáig megőrizze szépségét, ebben pedig nagy segítségünkre lehet néhány professzionális, fejbőrápolásra szakosodott termék is.

LUSH – Superbalm fejbőrpakolás

A fejbőrnek éppen úgy szüksége van a hidratálásra és az ápolásra, mint a hajnak vagy éppen az arcbőrnek. Ez a mentát és olívaolajat tartalmazó, kifejezetten a fejbőrre kifejlesztett pakolást fejbőrnyugtató szuperhősnek is nevezhetnénk, hiszen a benne található kamilla, levendula és rózsa jótékonyan hat az irritált fejbőrre, míg a kókuszolaj mélyen hidratálja és kondicionálja is.

Használat: Oszlassunk el a pakolásból megfelelő mennyiséget a fejbőrön és hagyjuk fenn nagyjából 20 percig. Ezt követően öblítsük le és mossunk hajat (kondicionáljunk is!) a szokásos módon.

Rituals - Scalp Scrub fejbőrradíros sampon

A Rituals cukorszemcséket és argánolajat tartalmazó, fejbőrre kifejlesztett radírja a finom és közepes kristályszemcséknek köszönhetően kíméletesen eltávolítja minden fejbőrtípusról az elhalt hámsejteket és a felgyülemlett faggyút, valamint a hajban maradt terméket is. Az argánolaj ráadásul élénkíti, puhává teszi és hidratálja a bőrt.

Használat: Egy csapott evőkanálnyi radírt keverjünk ki vízzel, majd az elegyet dörzsöljük össze a tenyereink között, hogy habot kapjunk. Ezt a habot hordjuk fel a fejbőrre és a hajra, majd óvatosan dörzsöljük át vele a területet. A termék samponként is funkcionál, így az öblítés után már csak kondicionálnunk szükséges.

The Body Shop – fejbőrápoló szérum

Ki mondta, hogy csak az arcunkat kényeztethetjük különféle szérumokkal? Nos, senki, így nyugodtan vásároljunk fejbőrre kifejlesztett szérumokat is, amelyek intenzíven táplálják, hidratálják a hajas fejbőrt, sőt konkrét problémákra is – mint amilyen a korpás vagy túl zsíros fejbőr - megoldást nyújthatnak. Ez a szérum például gyömbérolajat, fehér fűzt és nyírfakéreg kivonatot tartalmaz, így csodásan hidratálja és nyugtatja a száraz, viszkető fejbőrt.

Használat: A megmosott, száraz hajban húzzunk választékot, majd vigyünk fel 1-2 csepp szérumot közvetlenül a fejbőrre. A mozdulatot ismételjük meg a hajat máshol is elválasztva – nagyjából 7-8 helyen. Masszírozzuk be a szérumot és élvezzük a hatását.

Revolution – fejbőrmasszírozó kefe

Az egészséges haj és fejbőr egyik titka a masszázs, amelyhez jó, ha fejbőrmasszírozó kefét is használunk. Ez az eszköz egyrészt hatékonyan eltávolítja a lerakódott hajápoló-maradványokat és az elhalt hámsejteket, másrészt serkenti a terület vérkeringését, így frissen tartja fejbőrt, valamint a hajhagymákat, harmadrészt pedig elősegíti a különféle fejbőrápoló termékek eloszlatását és a bennük található hatóanyagok jobb felszívódását.

Használat: A sampon, kondicionáló, pakolás vagy szérum felvitele után gyengéden masszírozzuk pár percig a puha szilikonsörtékkel a fejbőrt, majd folytassuk a hajápolási rutinunkat a megszokott módon.