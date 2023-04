Márciusban, a közösségi médiában együtt jelentetették be, hogy válnak, de azt is elárulták, hogy noha a házasságuk már nem működik, azért szeretik egymást és továbbra is közösen nevelik gyermeküket, sőt, nyaralni is együtt fognak majd. Úgy tűnik, eddig tartják is magukat az ígéretükhöz, legalábbis a húsvétot együtt ünnepelte Peller Anna és Lukács Miki, sőt, együtt is utaztak el pár napra pihenni.