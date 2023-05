1. lépés: Jó reggelt, ragyogás!

Ha fáradtak vagyunk, akkor az arcunk leginkább fakónak és élettelennek tűnik, és legelőször ezzel a problémával kell kezdenünk valamit. Így a szokásos reggeli hidratálás után mindenképp használjunk egy primert, ami segít feléleszteni a bőrünket. Keressünk olyat, ami tápláló hatású, például hidratál vagy vitaminokat tartalmaz, de a kifejezetten ragyogást adó készítmények is tökéletesek. Ugyanis ezek visszaadják a bőr természetes fényét, és felélesztik azt - írja a Fanny magazin.

2. lépés: Palettás varázspálca

Sötét karikák éktelenkednek a szemünk alatt, esetleg a puffadt táskák zavarnak? Nem lehetetlen ezeken javítani, és még csak mágia sem kell hozzá! Csupán egy olyan korrektor paletta, amin többféle árnyalat is található. A sárga ellensúlyozza a kékes szem alatti elszíneződéseket, a lila a sárgás tónusokat, és még a fakóság ellen is szuper, a zöld a pirosas duzzanatokat, míg a narancsos-lazacos tónusok a lilás karikákat fedik el. Ez azért van, mert ezek a színek egymás komplementerei, így kioltják a másikat.

Tipp: Amennyiben nem találunk ilyen palettát, akkor érdemes például egy narancsos vagy lilás tónusú rúzst beszereznünk, majd egy ecset segítségével ebből vigyünk fel a szem alatti részre, és finoman dolgozzuk be a bőrbe.

3. lépés: Egyszerűbb megoldás

Ha nem akarunk egy palettával bajlódni vagy erre költeni, de a szemkörnyékünk mindig problémát jelent, érdemes beruházni egy korrektorra. Olyat válasszunk, ami a bőrünkkel megegyező árnyalatú és szép fedést ad. Viszont azokat felejtsük el, amelyek nagyon világosak, vagy ragyogást adnak, fényes pigmenteket tartalmaznak, mert ezek csak még jobban kiemelik a problémás területet.

4. lépés: Csak könnyedén!

A legrosszabb, amit tehetünk, ha az egyébként is fakó bőrünkre felvisszük a megszokott, nehéz állagú alapozónkat, mert olyan lesz a végeredmény, mintha csak egy maszkot viselnénk, szinte leesik majd az arcunkról a festék. Ilyenkor bőven elég, ha BB vagy CC krémet választunk, amik finom fedést adnak, mégsem nehezítenek el. Ha nem szeretnénk lemondani az alapozóról, akkor mindenképp egy könnyed állagú, hidratáló hatásút válasszunk. Vagy pedig olyan púdert, ami egészséges ragyogást ad, így elrejthetjük a fáradtság jeleit.

5. lépés: Semmi dráma!

Míg máskor a legnagyobb kedvenceink a dúsító szempillaspirálok, amik drámai végeredményt adnak, úgy ezekről jobb lemondani, amikor extrán kimerültnek érezzük magunkat. Ugyanis a tömött, vastagabb pillák árnyékossá teszik a szemkörnyéket, így még sötétebbnek, meggyötörtebbnek tűnhet tőle az arc. Inkább a hosszabbító, ívelő verziók a nyerők, mert ettől nyitottabb lesz a tekintet.

Tipp: Ha nem szeretünk sminkelni, akkor is célszerű legalább a spirálozást beiktatni, mert ettől azonnal élénkebbnek tűnünk.

6. lépés: Optikai csalás

Bármennyire is odáig vagyunk a sötét szemhéjpúderekért, tegyük kicsit félre egy olyan napra, amikor kisimultabbak vagyunk. Válasszunk inkább világos árnyalatokat, például bézst, nude-ot vagy pezsgőt. Na és az is lényeges, hogy ne matt, hanem inkább csillogóbb legyen a festék, mert némi sziporkázás üdébbé teszi a tekintet. De akkor se essünk pánikba, ha netán vöröses vagy bevérzett a szemünk. A sminkesek egyik kedvenc trükkje, hogy ilyenkor fehér, bézs vagy rózsaszínes ceruzával húzzák ki finoman az alsó vízvonalat. Optikailag világosabbá teszi a szemfehérjét.

7. lépés: Üdítő pír

Még egy sminktermék, amit hanyagoljunk most: a kedvenc bronzosítónk. A barnás árnyalatok miatt ugyanis még fáradtabbnak tűnhet a bőr, arról nem is beszélve, hogy a fakó arcon természetellenesen mutathat, főleg, ha a nagy sietségben nem dolgozzuk el precízen. Inkább használjunk egy krémes pirosítót, ebből is inkább a rózsaszínesebb árnyalatokat. Ettől olyan lesz, mintha csak a dér csípte volna meg az arcunkat, élénkebbnek tűnünk majd.

8. lépés: Jöhet az ápolás

Biztosan tapasztaltuk mi is, hogy egy rövid este után az ajkaink is könnyebben kiszáradnak. Ezért nem jó ötlet, ha matt rúzst viszünk fel. Amennyiben máskor sem szoktunk, legalább egy tápláló balzsamot vagy egy finoman csillogó szájfényt vessünk be. De érdemes legalább egy kis színt beiktatni, mert vibráló árnyalat az egész megjelenésünket is üdébbé teszi.

+1 lépés: Figyelemelterelés

Ha a sminkelésnél még van egy kis időnk vagy éppen energiánk, mindenképp emeljük ki kicsit a szemöldökünket. Ugyanis a rendezett és hangsúlyos ív elvonja a figyelmet a fáradt tekintetről, ráadásul szép keretet is ad az arcnak. A legegyszerűbben egy színezett spirállal végezhetjük el ezt a lépést, amivel elég csak finoman átmenni a szemöldökön, és máris csodás lesz az eredmény.