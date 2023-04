A Troll a konyhában című műsorban több sztár mellett Berki Mazsi is megméretteti magát. A műsor koncepciója szerint minden nap van egy versenyző, akinek a feladata a társai által megfőzött étel elrontása. Mazsi ezzel kapcsolatban elárulta, otthonosan mozog a konyhában, ráadásul a gyerekével is nagy szerencséje van.

"Azt mondanám, elég otthonosan. Szeretek főzni, jól is megy, legalábbis mások ezt mondják. Most biztos sok anyuka utálni fog ezért a kijelentésemért, de Emmácska is mindent megeszik, amit elé teszek! Igyekszem változatosan, egészségesen főzni neki, de nem tiltom a cukortól sem. Szerintem a mérteken van a hangsúly" – árulta el a Borsnak Mazsi.