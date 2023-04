A Sztárban sztár döntőjében jelentették be, hogy egy ideig Rózsa György fogja vezetni a Zsákbamacska című vetélkedőt a TV2-n. A legendás tévés félelmekkel tér vissza a képernyőre.

"Kicsit elgondolkodtam, hogy van-e bennem 75 évesen is elég lendület, hogy egy napi adássorozatot el tudjak vállani. Aztán rájöttem, hogy ez ugyanolyan, mint a biciklizés, nem nagyon lehet elfelejteni, arról nem is beszélve, hogy ez egy örök szerelem. Úgy voltam hát vele, hogy megpróbálom, legfeljebb jön pár csalódott levél, hogy miért nem viszik ezt az öregembert inkább a temetőbe... A Covid miatt a formátumot teljesen átalakították. Azelőtt 200-250 ember ült a stúdióban, most csak 10-en ültek bent, jó messzire, hogy nehogy megfertőzzék egymást. Ehhez kellett alkalmazkodni. Én sem mehettem túl közel a játékosokhoz, vagyis csak nagyon ritkán... Például amikor egy szépségkirálynő a nyakamba borult, én pedig nem tudtam már kitérni előle. Mondjuk nem is akartam... Ilyenkor a lábam valamiért nem moccan" - mesélte Rózsa György a Retro Rádióban.